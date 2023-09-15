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Відомий светр принцеси Діани продали за понад мільйон доларів

15 вересня 2023 10:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відомий светр принцеси Діани продали за понад мільйон доларів
Принцеса Діана у светрі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Історичний джемпер покійної принцеси Діани з чорною вівцею продали на аукціоні Sotheby's за 1 млн 140 тисяч доларів. Хоча спочатку організатори оцінювали його у 50-80 тис. доларів.  

Про це повідомляє видання BBC.

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Подробиці 

Заочні торги за светр були відкриті ще 31 серпня, і до останніх хвилин аукціону найбільшою була пропозиція у 200 тисяч доларів. Але в результаті найщедріший останній покупець (Sotheby's не розкриває його особистість) запропонував суму вп'ятеро з половиною разів більшу.

Відомий светр принцеси Діани. Фото: Reuters

У червні 1981 року Діана вперше одягла вовняний джемпер із зображенням чорно-білої вівці на матчі з поло свого нареченого, тодішнього принца Уельського.Це був один із перших виробів, розроблених Саллі М’юір та Джоанною Осборн для бренду трикотажних виробів Warm & Wonderful. Цей вихід зробив їхній бренд культовим.

Цього року у березні, як пише Sotheby's, светр знайшли на горищі та вирішили продати. В результаті він приніс більше грошей, ніж будь-яка з речей Діани, що виставлялися на аукціон.

Шанувальники Діани, згадуючи цей светр, часто казали, що вона носила цю чорну овечку серед білих як символ її становища у королівській сім'ї. Але історики моди вважають, що це романтичне перебільшення: вона побачила світ за місяць до весілля з принцом Чарльзом.

Нагадаємо, раніше ми писали, як принц Гаррі розпочав святкування свого дня народження. Також ми розповідали, чому принц Вільям перестав літати разом з родичами.

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