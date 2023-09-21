Королева Камилла поразила Париж и Версаль: фото модных образов
Король Чарльз III и королева Камилла прибыли во Францию с официальным государственным визитом, который отложили весной из-за протестов против пенсионной реформы. Звездная пара много раз была в этой стране, но в этот раз их приветствуют c другими титулами.
Новини.LIVE покажет поразившие французов образы Камиллы.
Королевский визит
Для выхода из самолета и первых часов в Париже Камилла выбрала розовое платье-пальто из шерстяного крепа от бренда Fiona Clare, однотонную шляпу с узором в виде листьев от Philip Treacy. Что касается обуви, то жена Чарльза III выбрала бежевые туфли на низкой платформе. А в руках 76-летняя королева держала серую сумку Charlotte Elizabeth.
У Камиллы на шее были жемчужные бусы с бриллиантовой застежкой, а полный образ дополнили жемчужные серьги-клипсы.
На подобный образ Камиллу явно вдохновила покойная королева Елизавета II. В розовом наряде она посещала Францию в 2014 году.
Уже на ужине Камилла сменила образ. На торжественный ужин королева прибыла в темно-синем платье, на которое стилисты добавили однотонный плащ. Его Камилла сняла уже во время банкета.
Государственный визит представителей британской монархии продолжится посещением собора Парижской Богоматери, возобновляемого после разрушительного пожара 2019 года. А в пятницу они завершат визит во Францию в Бордо на юго-западе, где им проведут экскурсию на органическом винограднике.
Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоции во время официального выхода. Также мы рассказывали, что известный свитер принцессы Дианы продали более чем за миллион долларов.