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Королева Камилла поразила Париж и Версаль: фото модных образов

21 сентября 2023 07:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Королева Камилла поразила Париж и Версаль: фото модных образов
Королева Великобритании Камилла. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Король Чарльз III и королева Камилла прибыли во Францию с официальным государственным визитом, который отложили весной из-за протестов против пенсионной реформы. Звездная пара много раз была в этой стране, но в этот раз их приветствуют c другими титулами.

Новини.LIVE покажет поразившие французов образы Камиллы.

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Для выхода из самолета и первых часов в Париже Камилла выбрала розовое платье-пальто из шерстяного крепа от бренда Fiona Clare, однотонную шляпу с узором в виде листьев от Philip Treacy. Что касается обуви, то жена Чарльза III выбрала бежевые туфли на низкой платформе. А в руках 76-летняя королева держала серую сумку Charlotte Elizabeth.

У Камиллы на шее были жемчужные бусы с бриллиантовой застежкой, а полный образ дополнили жемчужные серьги-клипсы.

Камилла во Франции
Король и королева Великобритании прибыли в Париж. Фото: Reuters
Камилла во Франции
Чарльз III, Камилла, Эммануэль и Брижит Макрон. Фото: Reuters
Ожерелье королевы Великобритании Камиллы. Фото: Reuters
Камилла во Франции
Королева Великобритании Камилла. Фото: Reuters

На подобный образ Камиллу явно вдохновила покойная королева Елизавета II. В розовом наряде она посещала Францию в 2014 году.

Королева Елизавета II во Франции, 2014 год. Фото: Google

Уже на ужине Камилла сменила образ. На торжественный ужин королева прибыла в темно-синем платье, на которое стилисты добавили однотонный плащ. Его Камилла сняла уже во время банкета.

Государственный визит представителей британской монархии продолжится посещением собора Парижской Богоматери, возобновляемого после разрушительного пожара 2019 года. А в пятницу они завершат визит во Францию в Бордо на юго-западе, где им проведут экскурсию на органическом винограднике.

Камилла во Франции
Чарльз III, Камилла, Эммануэль и Брижит Макрон. Фото: Reuters
Королева Великобритании Камилла с первой леди Франции Брижит Макрон. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоции во время официального выхода. Также мы рассказывали, что известный свитер принцессы Дианы продали более чем за миллион долларов.

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