Королева Камилла посетила парламент в эффектном платье с "секретом"

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

Королева Камилла снова вышла в люди в своем коронационном платье. Вместе с королем Чарльзом они посетили официальное открытие парламента.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королевское платье Камиллы

76-летняя жена короля Чарльза ІІІ надела элегантное платье Брюса Олдфилда от кутюр, которое сочетала с короной и ожерельем. Корона, которую королева Елизавета также носила на первом государственном открытии парламента, передавалась от монарха к монарху после коронации Георга IV в 1821 году и носилась только в официальных случаях. Выражая уважение своей свекрови, Камилла также отдала дань своим близким. На изготовленном на заказ платье вышиты имена двух ее детей, Тома и Лауры, а также имена ее внуков: Гасса, Фредди, Луи, Элизы и Лолы.

Королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

На платье также были вышиты два щенка породы золотой терьер Бет и Колокольчик.

В 2017 году члены королевской семьи спасли собачек из Дома собак и кошек Баттерси.

Платье Камиллы цвета слоновой кости, разработанное кутюрье и ее близким другом Брюсом Олдфилдом, который также тесно сотрудничал с Дианой во время ее работы в королевской семье, было изготовлено из Peau de Soie, шелковой ткани. Платье было украшено серебряной вышивкой от Стивена Уолтерса в Саффолке. Камилла также надела государственную мантию, украшенную излюбленными цветами короля, дельфиниумами и ландышем, излюбленным цветком покойной королевы Елизаветы II.

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