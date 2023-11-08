Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Королева Камилла посетила парламент в эффектном платье с "секретом" arrow

Королева Камилла посетила парламент в эффектном платье с "секретом"

8 ноября 2023 08:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Королева Камилла посетила парламент в эффектном платье с "секретом"
Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Королева Камилла снова вышла в люди в своем коронационном платье. Вместе с королем Чарльзом они посетили официальное открытие парламента.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Королевское платье Камиллы

76-летняя жена короля Чарльза ІІІ надела элегантное платье Брюса Олдфилда от кутюр, которое сочетала с короной и ожерельем. Корона, которую королева Елизавета также носила на первом государственном открытии парламента, передавалась от монарха к монарху после коронации Георга IV в 1821 году и носилась только в официальных случаях. Выражая уважение своей свекрови, Камилла также отдала дань своим близким. На изготовленном на заказ платье вышиты имена двух ее детей, Тома и Лауры, а также имена ее внуков: Гасса, Фредди, Луи, Элизы и Лолы.

 

Королева-консорт Камилла. Фото: Reuters
Королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

 

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

 

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

 

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

На платье также были вышиты два щенка породы золотой терьер Бет и Колокольчик.

В 2017 году члены королевской семьи спасли собачек из Дома собак и кошек Баттерси.

Платье Камиллы цвета слоновой кости, разработанное кутюрье и ее близким другом Брюсом Олдфилдом, который также тесно сотрудничал с Дианой во время ее работы в королевской семье, было изготовлено из Peau de Soie, шелковой ткани. Платье было украшено серебряной вышивкой от Стивена Уолтерса в Саффолке. Камилла также надела государственную мантию, украшенную излюбленными цветами короля, дельфиниумами и ландышем, излюбленным цветком покойной королевы Елизаветы II.

Напомним, бывший редактор Vanity Fair рассказала, сколько будет продолжаться брак принца Гарри.

Ранее редактор парижского Vogue дала стильный совет Кейт Миддлтон.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме