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Штучний інтелект показав Аліну Гросу в образі американської школярки з 90-х

21 жовтня 2023 13:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Штучний інтелект показав Аліну Гросу в образі американської школярки з 90-х
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників новим експериментом. Зірка показала фанатам, якою її бачить ШІ.

Результат співачка опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Бізнесвуман, рокерка та королева краси

На фото зіркова українка постала в образі рокерки, королеви краси і школярки.

"Штучний інтелект відняв у мене 10 років", — коментує співачка.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

На деяких фото артистка побачила себе "дуже небезпечною", а на деяких "дівчиною з гарної родини, майбутньою бізнесвуман". 

За словами Аліни Гросу на фото, які запропонував штучний інтелект, дуже мало схожості з реальною нею.

"Штучний інтелект відняв вік і прикрасив. Не ведіться! Немає ідеальних людей", — закликала Гросу.

Фоловери Аліни порівняли її з зіркою американських серіалів та зазначили, їй дуже личать образи.

Раніше Аліна Гросу показала романтичне відео, зняте її хлопцем.

Аліна Гросу перебуває у США. Співачка розповіла, що скоро планує повернутися в Україну. Цього року мама з братом Гросу, Михайлом, навідали її на день народження у Лос-Анджелесі.

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