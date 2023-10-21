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Королева красоты Александра Кучеренко примерила образ страстной Кармен

21 октября 2023 17:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Королева красоты Александра Кучеренко примерила образ страстной жизни.
Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена ведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко превратилась в героиню известной оперы. Звезда приняла участие в танцевальном мероприятии, где продемонстрировала свое хореографическое мастерство.

Фото в колоритном наряде Александра опубликовала в своем Instagram.

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Кучеренко, в прошлом завоевавшая титул "Мисс Украина-2016", призналась, что еще совсем маленькой влюбилась во фламенко, когда впервые увидела испанский фильм "Кармен". Затем просматривала видео профессиональных танцовщиц и пыталась добавить элементы настоящего испанского танца в свою бальную хореографию пасодобля. Стала учить испанский язык, чтобы лучше понимать смыслы в музыке.

 

Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

 

Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

 

Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"В 2022-м этот танец приобрел для меня иное содержание. Помню, как в марте внезапно встретила чуть ли не в единственном открытом кафе в Киеве свою преподавательницу фламенко. Тогда я решила, что это знак, — достала из шкафа свои туфли. И снова начала заниматься танцами. Только тогда я осознала, что фламенко — это не только о красоте и чувствах, это...о жажде жизни, о сопротивлении страху, о силе, борьбе, свободе, боли...Это сложный и умный танец: здесь нельзя фальшивить или наигрывать. Надо углубиться внутрь и отыскать саму себя", — говорит Александра.

 

Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

 

Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

 

Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцовщица и ведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

Жена Дмитрия Комарова колебалась, хочет ли принять участие в концерте ее студии фламенко. И рада, что не упустила шанс выступить на сцене перед полным зрительным залом. И на языке танца передать им свое восприятие.

"И хорошо, что за этот час не было воздушной тревоги…Мечтаю, что когда-то, уже с легкостью на сердце, буду танцевать фламенко на традиционном фестивале в Севилье. И это обязательно будет "алегриас" — танец радости, жизни и победы!" — поделилась модель.

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