"Королева мусорников и Водяной": Андре Тан жестко потролил российских выпускников
Дизайнер Андре Тан часто радует фолловеров своими модными разборами выходов звезд. На этот раз кутюрье решил обратить внимание на наряды российских выпускниц.
Фото дизайнер поделился в своем Instagram.
Светлое будущее России
В подборке ярких образов Андре Тан жестко потролил платья выпускниц. Так, например, снимок, на котором девушка позирует в платье из мусорных пакетов, он подписал:
"Лот №1. Королева мусорников. Дорогая, на что ты пакеты тратишь? В чем вы ваших орков собирать будете?" — комментирует Андре Тан.
Некоторых из бывших школьников дизайнер сравнил с Водяным и клоуном.
Напомним, этой весной Андре Тан представил новую модную коллекцию под названием "Подих". Украинская природа и Карпаты стали для него главным вдохновением.
Ранее Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах с моделью Алиной Байковой. Модельер осудил действия организаторов кинофестиваля.