Андре Тан жестко потролил российских выпускников

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан часто радует фолловеров своими модными разборами выходов звезд. На этот раз кутюрье решил обратить внимание на наряды российских выпускниц.

Фото дизайнер поделился в своем Instagram.

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В подборке ярких образов Андре Тан жестко потролил платья выпускниц. Так, например, снимок, на котором девушка позирует в платье из мусорных пакетов, он подписал:

"Лот №1. Королева мусорников. Дорогая, на что ты пакеты тратишь? В чем вы ваших орков собирать будете?" — комментирует Андре Тан.

Некоторых из бывших школьников дизайнер сравнил с Водяным и клоуном.

Дизайнер Андре Тан сделал модный разбор нарядов российских выпускников. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан сделал модный разбор нарядов российских выпускников. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан сделал модный разбор нарядов российских выпускников. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан сделал модный разбор нарядов российских выпускников. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан сделал модный разбор нарядов российских выпускников. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан сделал модный разбор нарядов российских выпускников. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан сделал модный разбор нарядов российских выпускников. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Напомним, этой весной Андре Тан представил новую модную коллекцию под названием "Подих". Украинская природа и Карпаты стали для него главным вдохновением.

Ранее Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах с моделью Алиной Байковой. Модельер осудил действия организаторов кинофестиваля.