Андре Тан назвав найскладніший період свого життя

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан з вдячністю пригадує свій найскладніший період життя. Модельєр зізнається, його шлях до слави був довгим.

Про це Андре Тан розповів у своєму Instagram.

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Роки повні труднощів

"Найскладніші періоди в нашому житті — це випробування, які ми повинні пройти, щоб зробити великий стрибок. Для мене таким періодом став час після закінчення Харківського текстильного коледжу, коли я активно брав участь у всіляких конкурсах молодих дизайнерів.Я відправляв свої колекції на конкурси від Азербайджану до Риги, подорожуючи потягами в величезною клітчатою сумкою, з тими самими колекціями. Я реально жив у потягах 3 роки свого життя...", — пригадує Андре Тан.

Модельєр тривалий час не міг досягти успіху, тож вирішив не сподіватися на перемогу, а просто ставати кращим у своїй справі.

Коли не очікував, сталося неймовірне

"Ці роки були повні труднощів, але я безупинно продовжував шукати свій шлях.Поразка за поразкою...декілька років я ніде не вигравав. І тоді я прийняв рішення просто брати участь, не очікувати на перемогу, а просто вивчати та аналізувати роботи інших дизайнерів, щоб зрозуміти, що я роблю не так. І ось коли я нічого не очікував, сталося щось неймовірне", — розповів дизайнер.

За словами Андре Тана, його колеція пермогла на українському Тижні моди і після цього його відправили навчатися до коледжу Сент-Мартінс.

"Саме в той період стався мій такий квантовий стрибок, бо все моє життя змінилося після цієї колекції, — розповів Андре Тан і додав, що після навчання у нього розпочалася кар'єра на телебаченні і він переїхав до столиці. — За той період я зрозумів, що успіх приходить, коли ти не чекаєш на нього. Цей досвід навчив мене цінити терпіння і наполегливість. Найважливіше — не втрачати віру в себе і свої здібності, пам’ятайте про це!".

Нагадаємо, Андре Тан представив нову модну колекцію під назвою "Подих". Українська природа та Карпати стали для нього головним натхненням.

Раніше Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах з моделлю Аліною Байковою. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.