Королева вечірок Періс Гілтон представила свій найгарячіший трек
Зіркова білявка Періс Гілтон представила черговий хіт. Діджейка порадувала треком "Hot One", який обіцяє бути найгарячішою піснею літа.
Про це пише Rolling Stone.
Нова ера Періс Гілтон
У танцювальному хіті багато разів повторюється, яка "гаряча " Періс. Ця пісня стала однією з новинок, які увійдуть до нового альбому зірки.
"Коли почула композицію, одразу надихнулася і зрозуміла, що хочу її записати", — ділиться зірка з виданням.
Співавтори трека наголошують, що цією піснею відкривається "нова ера Періс і вона буде неймовірною".
Вперше Періс Гілтон виступила з треком під час Прайду у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Також уривок композиції звучить в рекламі мережі фаст-фуда.
Раніше Періс Гілтон повідомила про смерть найріднішого для неї домашнього улюбленця. В зірки померла чихуахуа на прізвисько Харадзюку Бітч. Песику було 23 роки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Періс Гілтон зробила аборт у 20 років та її зґвалтували у 15.