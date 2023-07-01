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Королева вечірок Періс Гілтон представила свій найгарячіший трек

1 липня 2023 17:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Періс Гілтон представила свій найгарячіший трек
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зіркова білявка Періс Гілтон представила черговий хіт. Діджейка порадувала треком "Hot One", який обіцяє бути найгарячішою піснею літа.

Про це пише Rolling Stone.

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Нова ера Періс Гілтон

У танцювальному хіті багато разів повторюється, яка "гаряча " Періс. Ця пісня стала однією з новинок, які увійдуть до нового альбому зірки.

"Коли почула композицію, одразу надихнулася і зрозуміла, що хочу її записати", — ділиться зірка з виданням.

Співавтори трека наголошують, що цією піснею відкривається "нова ера Періс і вона буде неймовірною".

 

Вперше Періс Гілтон виступила з треком під час Прайду у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Також уривок композиції звучить в рекламі мережі фаст-фуда.

Раніше Періс Гілтон повідомила про смерть найріднішого для неї домашнього улюбленця. В зірки померла чихуахуа на прізвисько Харадзюку Бітч. Песику було 23 роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Періс Гілтон зробила аборт у 20 років та її зґвалтували у 15.

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