Пэрис Гилтон представила свой самый горячий трек

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Звездная блондинка Пэрис Хилтон представила очередной хит. Диджей порадовала треком Hot One, который обещает быть самой горячей песней лета.

Об этом пишет Rolling Stone.

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Новая эра Пэрис Хилтон

В танцевальном хите много раз повторяется, какая "горячая" Пэрис. Эта песня стала одной из новинок, которые войдут в новый альбом звезды.

"Когда услышала композицию, сразу вдохновилась и поняла, что хочу ее записать", — делится звезда с изданием.

Соавторы трека подчеркивают, что этой песней открывается "новая эра Пэрис и она будет невероятной".

Впервые Пэрис Хилтон выступила с треком во время Прайда в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Также отрывок композиции звучит в рекламе сети фаст-фуда.

Ранее Пэрис Хилтон сообщила о смерти самого родного для нее домашнего любимца. У звезды умерла чихуахуа по прозвищу Харадзюку Битч. Песику было 23 года.

Напомним, ранее мы писали, что Пэрис Гилтон сделала аборт в 20 лет и ее изнасиловали в 15 лет.