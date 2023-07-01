Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Королева вечеринок Пэрис Хилтон представила свой самый горячий трек arrow

Королева вечеринок Пэрис Хилтон представила свой самый горячий трек

1 июля 2023 17:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пэрис Гилтон представила свой самый горячий трек
Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звездная блондинка Пэрис Хилтон представила очередной хит. Диджей порадовала треком Hot One, который обещает быть самой горячей песней лета.

Об этом пишет Rolling Stone.

Читайте также:

Новая эра Пэрис Хилтон

В танцевальном хите много раз повторяется, какая "горячая" Пэрис. Эта песня стала одной из новинок, которые войдут в новый альбом звезды.

"Когда услышала композицию, сразу вдохновилась и поняла, что хочу ее записать", — делится звезда с изданием.

Соавторы трека подчеркивают, что этой песней открывается "новая эра Пэрис и она будет невероятной".

 

Впервые Пэрис Хилтон выступила с треком во время Прайда в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Также отрывок композиции звучит в рекламе сети фаст-фуда.

Ранее Пэрис Хилтон сообщила о смерти самого родного для нее домашнего любимца. У звезды умерла чихуахуа по прозвищу Харадзюку Битч. Песику было 23 года.

Напомним, ранее мы писали, что Пэрис Гилтон сделала аборт в 20 лет и ее изнасиловали в 15 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз