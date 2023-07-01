Пэрис Гилтон представила свой самый горячий трек

Королева вечеринок Пэрис Хилтон представила свой самый горячий трек
Звездная блондинка Пэрис Хилтон представила очередной хит. Диджей порадовала треком Hot One, который обещает быть самой горячей песней лета.
Об этом пишет Rolling Stone.
Новая эра Пэрис Хилтон
В танцевальном хите много раз повторяется, какая "горячая" Пэрис. Эта песня стала одной из новинок, которые войдут в новый альбом звезды.
"Когда услышала композицию, сразу вдохновилась и поняла, что хочу ее записать", — делится звезда с изданием.
Соавторы трека подчеркивают, что этой песней открывается "новая эра Пэрис и она будет невероятной".
Впервые Пэрис Хилтон выступила с треком во время Прайда в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Также отрывок композиции звучит в рекламе сети фаст-фуда.
Ранее Пэрис Хилтон сообщила о смерти самого родного для нее домашнего любимца. У звезды умерла чихуахуа по прозвищу Харадзюку Битч. Песику было 23 года.
Напомним, ранее мы писали, что Пэрис Гилтон сделала аборт в 20 лет и ее изнасиловали в 15 лет.