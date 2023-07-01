Макс Барських переспівав свій танцювальний хіт українською

Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/

Співак Макс Барських переклав українською свій запальний хіт "Хочу танцювати". Пісня стала ще однією україномовною композицію, яку артист переклав з російської.

Про це стало відомо на сторінці в Instagram артиста.

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Відомий хіт зазвучав українською

Співак Макс Барських перед концертом у Чернівцях записав відео з репетиції. На ньому артист виконує українською хіт 2014 року "Хочу танцевать". Тепер пісня зазвучала наступним чином:

Знову

Ти наблизила втому та біль

Нарешті зупиняєтся коло,

Залишаюсь один



Я беру вихідний,

буду на самоті

Я сьогодні прийшов, сюди напитись



Не важливий ніхто,

Немає кнопки стоп

Треба щоб я забув, все забув, всіх забув



Та мені все одно де ти з ким ти сьогодні

мене загубила і я розчиняюсь в ночі

Заливаю печаль

Забуваю тебе

І краще не заважай

Я хочу танцювати



Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу



Я Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу



Завтра, я зрозумію як від пійти

А зараз, я не знаю що саме тобі відповісти



Я беру вихідний,

буду на самоті

Я сьогодні прийшов, сюди напитись



Не важливий ніхто,

Немає кнопки стоп

Треба щоб я забув, все забув, всіх забув



Та мені все одно де ти з ким ти сьогодні

мене загубила і я розчиняюсь в ночі

Заливаю печаль

Забуваю тебе

І краще не заважай

Я хочу танцювати



Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу



Я Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу



Та мені все одно де ти з ким ти сьогодні

мене загубила і я розчиняюсь в ночі

Заливаю печаль

Забуваю тебе

І краще не заважай

Я хочу танцювати



Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу



Я Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу

Артист вже не вперше радує слухачів перекладами своїх хітів, які звучали російською. Серед них такі треки як: "Тумани", "Береги" та "Подруга-ночь".

Макс Барських розповів, що він все частіше відчуває дискомфорт, коли виконує свої пісні російською мовою. Співак заявив про бажання взагалі відмовитися від російської мови. Проте Барських зізнався, що йому інколи важко створювати українські версії композицій, які фанати знають і люблять.

Раніше співак Макс Барських виступив у Києві. На концерті він вперше презентував україномовну версію на свій хіт "Туманы". На цьому експерименті артист зупинятися не планує.

Нагадаємо, стало відомо скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого 2022 року.