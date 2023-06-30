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Королевская семья обнародовала годовую зарплату принца Уильяма

30 июня 2023 09:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Королевская семья обнародовала годовую зарплату принца Уильяма
Принц Уэльский, Уильям. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже не первое десятилетие в Великобритании идут разговоры по поводу состояния членов королевской семьи. Миллионы долларов, которые идут на их содержание, активно обсуждают, в частности, антимонархисты. У них появился новый повод подвергнуть критике жителей Букингемского и других дворцов. Стало известно, сколько в год получает принц Уэльский, Уильям.

Об этом сообщает издание US Weekly.

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Британская королевская семья обнародовала годовые финансовые отчеты. Согласно им, 41-летний принц Уильям, который является первым в очереди на престол, получает примерно 7,5 миллиона долларов в год. В то же время расходы короля Чарльза III выросли на 5 процентов.

"Герцогство — это частное имение, обеспечивающее доход герцогу Корнуольскому и его семье для финансирования его официальной, благотворительной и частной деятельности. Это управляется в гармонии с природной средой и во благо местных общин, чтобы с гордостью передаваться следующим поколениям", — говорится в отчете.

Принц Уэльский, Уильям. Фото: Google

Уильям был назван в отчете герцогом Корнуольским. Этот титул раньше принадлежал его отцу, королю Чарльзу III. Уильям является 25-м герцогом Корнуольским, в основном использующим свой титул, чтобы сосредоточиться на борьбе с изменением климата в имении. Официально Уильям — принц Уэльский.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям назвал главную миссию своей жизни. Также мы рассказывали, что красный свитер принцессы Дианы с овцами выставили на аукцион.

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