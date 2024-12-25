Королевская семья собралась на празднование Рождества

Королевская семья направляется в церковь Святой Марии Магдалины. Фото: Reuters

Король Чарльз и королева Камилла возглавили ежегодную рождественскую прогулку королевской семьи. Они направлялись в церковь Святой Марии Магдалины в имении Сандрингем, где члены королевской семьи традиционно проводят праздник в декабре каждый год.

Об этом сообщает People.

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В этом году к королю и королеве Британии на рождественской прогулке присоединились Кейт Миддлтон, ее муж 42-летний принц Уильям и их дети — 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи.

За праздничным столом также соберутся принц Эдвард и Софи, герцогиня Эдинбургская, их дети — 21-летняя леди Луиза Виндзор, 17-летний граф Уэссекский Джеймс, принцесса Анна с мужем, вице-адмиралом сэром Тимоти Лоренсом, и детьми Зарой Тиндолл и Питером Филипсом.

Принцесса Беатрис, ее муж Эдоардо Мапелли Моцци и его 8-летний сын Кристофер Вульф также присоединились к королевской семье во время прогулки в церковь на Рождество.

На ежегодном мероприятии не было младшего сына короля, принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые не были приглашены на семейное собрание и, как полагают, отмечают праздник в США со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Королевская семья направляется на церковную службу. Фото: Reuters. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и детьми. Фото: Reuters

Королевская семья соберется за столом. Фото: Reuters

Королевская семья празднует Рождество. Фото: Reuters

Также на прогулке отсутствовал принц Эндрю, который не будет праздновать Рождество в Сандрингеме, как и в прошлом году, из-за его связи с вероятным китайским шпионом.

В Рождество королевская семья посещает церковную службу, общается с подданными и собирается за семейным ужином. Поклонники с радостью поздравляли короля и его семью.

Напомним, ранее мы писали, что королева Камилла устроила рождественскую вечеринку.

Также стало известно, почему сестра будущего короля проигнорировала рождественский концерт Кейт Миддлтон.