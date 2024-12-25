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Королевская семья встречает Рождество в Сандрингеме — фото

25 декабря 2024 16:07
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Королевская семья собралась на празднование Рождества
Королевская семья направляется в церковь Святой Марии Магдалины. Фото: Reuters
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Король Чарльз и королева Камилла возглавили ежегодную рождественскую прогулку королевской семьи. Они направлялись в церковь Святой Марии Магдалины в имении Сандрингем, где члены королевской семьи традиционно проводят праздник в декабре каждый год.

Об этом сообщает People.

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В этом году к королю и королеве Британии на рождественской прогулке присоединились Кейт Миддлтон, ее муж 42-летний принц Уильям и их дети — 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи.

За праздничным столом также соберутся принц Эдвард и Софи, герцогиня Эдинбургская, их дети — 21-летняя леди Луиза Виндзор, 17-летний граф Уэссекский Джеймс, принцесса Анна с мужем, вице-адмиралом сэром Тимоти Лоренсом, и детьми Зарой Тиндолл и Питером Филипсом.

Принцесса Беатрис, ее муж Эдоардо Мапелли Моцци и его 8-летний сын Кристофер Вульф также присоединились к королевской семье во время прогулки в церковь на Рождество.

На ежегодном мероприятии не было младшего сына короля, принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые не были приглашены на семейное собрание и, как полагают, отмечают праздник в США со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Королевская семья празднует Рождество
Королевская семья направляется на церковную службу. Фото: Reuters. Фото: Reuters
Королевская семья вместе празднует Рождество
Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и детьми. Фото: Reuters
Королевская семья встретилась отпраздновать Рождество
Королевская семья соберется за столом. Фото: Reuters
Королевскую семью заметили на прогулке
Королевская семья празднует Рождество. Фото: Reuters

Также на прогулке отсутствовал принц Эндрю, который не будет праздновать Рождество в Сандрингеме, как и в прошлом году, из-за его связи с вероятным китайским шпионом.

В Рождество королевская семья посещает церковную службу, общается с подданными и собирается за семейным ужином. Поклонники с радостью поздравляли короля и его семью.

Напомним, ранее мы писали, что королева Камилла устроила рождественскую вечеринку.

Также стало известно, почему сестра будущего короля проигнорировала рождественский концерт Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон принц Уильям Рождество королевская семья праздник

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16:34 Кости вместо ложек — боец "Азова" рассказал об условиях в плену

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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