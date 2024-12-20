Король Чарльз продовжує лікування від онкології

Стали відомі подробиці щодо стану здоров'я короля Чарльза
Стали відомі подробиці про стан здоров'я короля Чарльза. Монарх Великої Британії продовжить лікування онкології в наступному році.
Про це пише People.
Король Чарльз веде боротьбу з раком
Як повідомили джерела в палаці, лікування короля Чарльза від раку продовжиться і в 2025 році, але воно рухається "в дуже позитивному напрямку".
Помічники короля повідомили, що нині 76-річний монарх перебуває під медичним наглядом.
"Його лікування просувається в позитивному напрямку. Проте курс лікування продовжиться і в наступному році", — йдеться в повідомленні.
Про позитивну динаміку лікування онкології також свідчить завантажений графік монарха наприкінці 2024 року з тривалими мандрівками закордон.
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