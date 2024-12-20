Король Чарльз продовжує лікування від онкології

Король Чарльз. Фото: Reuters

Стали відомі подробиці про стан здоров'я короля Чарльза. Монарх Великої Британії продовжить лікування онкології в наступному році.

Про це пише People.

Читайте також:

Король Чарльз веде боротьбу з раком

Як повідомили джерела в палаці, лікування короля Чарльза від раку продовжиться і в 2025 році, але воно рухається "в дуже позитивному напрямку".

Помічники короля повідомили, що нині 76-річний монарх перебуває під медичним наглядом.

"Його лікування просувається в позитивному напрямку. Проте курс лікування продовжиться і в наступному році", — йдеться в повідомленні.

Про позитивну динаміку лікування онкології також свідчить завантажений графік монарха наприкінці 2024 року з тривалими мандрівками закордон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева Камілла влаштувала різдвяну вечірку.

Також стало відомо, чому сестра майбутнього короля проігнорувала різдвяний концерт Кейт Міддлтон.