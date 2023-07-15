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Королівське виховання: дорослий принц Луї вразив стриманістю під час сімейного виходу

15 липня 2023 10:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Королівське виховання: дорослий принц Луї вразив стриманістю під час сімейного виходу
Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Британська королівська родина порадувала черговим виходом в люди. Кейт Міддлтон та принц Вільям разом з дітьми завітали на авіашоу.

Про це пише Daily Mail.

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Британський принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон разом з принцами Джорджем, Луї та принцесою Шарлотою стали гостями найбільшого у світі військового авіашоу — The Royal International Air Tattoo. Захіж щороку проводиться в Глостерширі.

 

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми. Фото: Reuters

 

Принц Луї. Фото: Reuters

 

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми. Фото: Reuters

 

Принц Луї. Фото: Reuters

 

Принц Джордж. Фото: Reuters

9-річний Джордж вбрався у чіноси та футболку-поло від Ralph Lauren. На Кейт Міддлтон був жакет від Blazé Milano та сині штани. Принцеса Шарлотта одягнула смугасту сукню та світлий кардіган, а от принц Луї майже повторив стиль свого батька, вдягнувши сині штани, сорочку та реглан. Хлопчик продемонстрував незвичну йому стриманість під час екскурсії. Зазвичай веселий Луї, уважно роздивлявся техніку та слухав військових.

Цікаво, що саме один з літаків, які роздивлялося королівське сімейство, перевозив тіло королеви Єлизавети ІІ з Шотландії до Англії перед похороном.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.

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