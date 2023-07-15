Королевское воспитание: взрослый принц Луи поразил воздержанием во время семейного выхода

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Reuters

Британская королевская семья порадовала очередным выходом в люди. Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми посетили авиашоу.

Об этом пишет Daily Mail.

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Британский принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон вместе с принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой стали гостями крупнейшего в мире военного авиашоу — The Royal International Air Tattoo. Мероприятие ежегодно проводится в Глостершире.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Reuters

Принц Луи. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Reuters

Принц Луи. Фото: Reuters

Принц Джордж. Фото: Reuters

9-летний Джордж оделся в чиносы и футболку-поло от Ralph Lauren. На Кейт Миддлтон был жакет от Blazé Milano и синие брюки. Принцесса Шарлотта надела полосатое платье и светлый кардиган, а вот принц Луи почти повторил стиль своего отца, надев синие брюки, рубашку и реглан. Мальчик продемонстрировал не свойственную ему серьезность во время экскурсии. Обычно веселый Луи, внимательно рассматривал технику и слушал военных.

Интересно, что именно один из самолетов, которое рассматривало королевское семейство, перевозил тело королевы Елизаветы II из Шотландии в Англию перед похоронами.

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.