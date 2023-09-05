Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию arrow

Королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию

5 сентября 2023 11:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Королевский биограф предположил, что герцогиня Сассекская не захочет возвращаться в Великобританию в будущем. А все потому, что ей придется кланяться перед принцессой Уэльской.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Непростые отношения королевской семьи

Эндрю Мортон, сотрудничавший с Дианой, принцессой Уэльской над его книгой 1992 года "Диана: ее правдивая история", исключил возможность возвращения Меган и герцога Сассекского из США.

Мортон, которого спросили, думает ли он, что Сассекские когда-нибудь вернутся в Великобританию, сказал Sky News.

"Чтобы Меган Маркл поклонилась перед Кейт Миддлтон? Я так не думаю. Я не вижу этого. У них в Калифорнии своя жизнь", — говорит биограф.

Меган должна будет сделать это только для Кейт, когда принцесса станет королевой.

 

На этой неделе Гарри намерен совершить короткую сольную поездку в Великобританию без Меган, чтобы посетить церемонию награждения WellChild в Лондоне 7 сентября, а затем отправиться на Игры Непокоренных в Германии, где позже к нему присоединится герцогиня. Говорят, что он не встретится со своим отцом королем, у которого, у которого нет времени в расписании, или со своим братом, принцем Уэльским, на фоне их длительных проблемных отношений, которые Гарри раскрыл в своем документальном фильме Netflix и мемуарах.

Визит Гарри выпадает накануне первой годовщины смерти королевы Елизаветы II.

Но инсайдер дворца сказал, что у короля "нет времени", чтобы увидеть своего сына, а его брат принц Уильям, как полагают, не поддерживал связи с Гарри в течение месяцев.

 

И Меган не будет сопровождать своего мужа в Великобританию, а улетит прямо в Германию на Игры Непокоренных.

Инициатива Гарри

Игры Непокоренных – это ежегодное международное спортивное событие для раненых и пострадавших военнослужащих и ветеранов, основанное герцогом еще в 2014 году. Игры 2023 года, которые начнутся 9 сентября в Дюссельдорфе, состоятся на фоне дебюта документального фильма принца Netflix.

Ранее продажи NuCalm, продающие антистрессовый пластырь, резко выросли после того, как герцогиню сфотографировали с пластырем на запястье в Монтесито, Калифорния.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

None

"Шахеды" в Румынии, экстрадиция мужчин из Польши и переговоры в Сочи: что вы пропустили 4 сентября

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз