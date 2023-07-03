Папараці підловили безтурботних Меган Маркл та принца Гаррі
Після низки невдач принц Гаррі та Меган Маркл не засмучуються. Нещодавно парочку, яка безтурботно спілкувалася про щось веселе, підловили у Каліфорнії папараці.
Про це пише Daily Mail.
Меган Маркл та принц Гаррі завітали у бізнес-комплекс в Санта Барбарі. На території розміщені кілька фірм, студія карате, перукарня, студія з пілатесу та йоги. Папараці засняли герцогів, коли ті весело щось обговорювали.
Герцогів Сассекських вперше бачили після новини про те, що король Великої Британії Чарльз ІІІ попросив сина з дружиною залишити їхню резиденцію у Фрогморі, яку їм надали після весілля. Там подружжя провело лише 6 місяців. Принца Гаррі та Меган Маркл попросили забраті свої речі з маєтку, який рзташований по сусідству з Віндзорським замком.
Минулого тижня Spotify скасував угоду щодо подкасту Archetypes після того, як було знято лише 12 епізодів, у яких Маркл розмовляє з друзями та знаменитостями, включаючи Серену Вільямс, Мерайю Кері та Тревора Ноа.
За інформацією західних ЗМІ, в інтерв'ю, яке Меган робила із зірками, її голос додали пізніше. Деякі інтерв'ю у шоу були зроблені людьми, які працювали на герцогиню.
Новий скандал спалахнув після того, як Spotify і Archewell сказали в спільній заяві, що вони "взаємно погодилися розстатися і пишаються спільною серією".
Нагадаємо, Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду.
Раніше поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.