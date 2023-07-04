Королевский эксперт рассказал, кто бы мог умирать принцев Уильяма и Гарри

Принц Гарри. Фото: Reuters

После того, как принц Гарри женился на Меган Маркл его хорошим отношениям с семьей пришел конец. Королевский эксперт Дженни Бонд убеждена, что только одному человеку под силу было бы примирить братьев Гарри и Уильяма.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд, которая была лично знакома с принцессой Дианой, убеждена, что только покойная мать могла бы примирить братьев.

"Диана была очень преданной мамой. Мальчики были для нее целым миром. Я убеждена, ее желание было бы примирить братьев любым способом. Если бы кто-то и смог это сделать, то только Диана", — рассказала эксперт.

Дженни вспомнила, что Диана рассказала ей о своем желании окружить мальчиков любовью, потому что у самой Леди Ди не было достаточно тепла от родных в детстве.

Ранее принц Гарри обвинил брата Уильяма, что тот напал на него. Также муж Меган Маркл был обижен, что его семья не смогла принять жену и не способстовала мирному решению проблем.

Напомним, Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду.

Ранее полиция рассказала правду о погоне папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл.