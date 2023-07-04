Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Королевский эксперт рассказал, кто бы мог помирить принцев Уильяма и Гарри arrow

Королевский эксперт рассказал, кто бы мог помирить принцев Уильяма и Гарри

4 июля 2023 15:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Королевский эксперт рассказал, кто бы мог умирать принцев Уильяма и Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После того, как принц Гарри женился на Меган Маркл его хорошим отношениям с семьей пришел конец. Королевский эксперт Дженни Бонд убеждена, что только одному человеку под силу было бы примирить братьев Гарри и Уильяма.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Длительный конфликт

Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд, которая была лично знакома с принцессой Дианой, убеждена, что только покойная мать могла бы примирить братьев.

"Диана была очень преданной мамой. Мальчики были для нее целым миром. Я убеждена, ее желание было бы примирить братьев любым способом. Если бы кто-то и смог это сделать, то только Диана", — рассказала эксперт.

 

Дженни вспомнила, что Диана рассказала ей о своем желании окружить мальчиков любовью, потому что у самой Леди Ди не было достаточно тепла от родных в детстве.

Ранее принц Гарри обвинил брата Уильяма, что тот напал на него. Также муж Меган Маркл был обижен, что его семья не смогла принять жену и не способстовала мирному решению проблем.

Напомним, Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду.

Ранее полиция рассказала правду о погоне папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз