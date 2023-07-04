Королевский эксперт рассказал, кто бы мог умирать принцев Уильяма и Гарри

Королевский эксперт рассказал, кто бы мог помирить принцев Уильяма и Гарри
После того, как принц Гарри женился на Меган Маркл его хорошим отношениям с семьей пришел конец. Королевский эксперт Дженни Бонд убеждена, что только одному человеку под силу было бы примирить братьев Гарри и Уильяма.
Об этом пишет Daily Mail.
Длительный конфликт
Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд, которая была лично знакома с принцессой Дианой, убеждена, что только покойная мать могла бы примирить братьев.
"Диана была очень преданной мамой. Мальчики были для нее целым миром. Я убеждена, ее желание было бы примирить братьев любым способом. Если бы кто-то и смог это сделать, то только Диана", — рассказала эксперт.
Дженни вспомнила, что Диана рассказала ей о своем желании окружить мальчиков любовью, потому что у самой Леди Ди не было достаточно тепла от родных в детстве.
Ранее принц Гарри обвинил брата Уильяма, что тот напал на него. Также муж Меган Маркл был обижен, что его семья не смогла принять жену и не способстовала мирному решению проблем.
Напомним, Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду.
Ранее полиция рассказала правду о погоне папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл.