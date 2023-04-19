Коронация Чарльза III может стать настоящим кошмаром для принца Гарри: объяснение экспертов

Король Чарльз III и принц Гарри. Фото: коллаж Новини.LIVE с фото REUTERS

Уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) состоится коронация Чарльза III. На торжества из США прилетит и его младший сын, принц Гарри.

Впрочем, для него эта поездка может оказаться настоящим кошмаром, пишет издание US Weekly.

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Экспертное мнение

Возвращение принца Гарри в Великобританию на коронацию Чарльза III III может содержать некоторые потенциальные препятствия.

"Думаю, для него это будет немного кошмаром", — заявила королевский эксперт Тесса Данлоп, рекламируя свою книгу "Элизабет и Филипп: история молодой любви, брака и монархии".

Данлоп отметила, что 38-летний Гарри был напряжен во время последней публичной встречи с королевской семьей.

"Я наблюдала за языком тела, когда он вышел из часовни Святого Георгия, когда королеву Елизавету II наконец-то провели в последний путь. Он помогал Меган (Меган Маркл, герцогиня Сассекская, жена принца Гарри. — Ред.) сесть в машину, и он просто не был человеком, который чувствовал себя комфортно в своей шкуре. И в этот раз он приедет без поддержки Меган", — добавила эксперт.

По словам королевской эксперта, принц Гарри привык опираться на Меган, которая поддерживает его во всем. На коронации герцог Сассекский останется один на один с родственниками, которые не в восторге от его откровенных мемуаров "Запасной", вышедших в начале этого года.

"В лучшем случае его заставят сидеть чуть дальше королевской семьи. Следовательно, у него будет чувство понижения", — подытожила эксперт.

Напомним, ранее мы писали, почему Меган Маркл не улетает в Лондон на коронацию Чарльза III. Также мы рассказывали, кто из мировых звезд точно выступит на коронации Чарльза III.