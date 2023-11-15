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Кортні Кардаш'ян поділилася пікантними фото в обіймах коханого

15 листопада 2023 16:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кортні Кардаш'ян поділилася пікантними фото в обіймах коханого
Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кортні Кардаш'ян привітала з 48-річчям чоловіка, барабанщика гурту Blink-182 Тревіса Баркера. Від якого зірка реаліті-шоу нещодавно народила сина.

Пікантні світлини з'явились у соцмережах Кортні.

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Інтимна фотосесія Кортні Кардашя’н з чоловіком

На честь дня народження чоловіка Кортні опублікувала фотосесію, на якій позувала з ним під час вагітності.

"Моєму чоловіку, моїй другій половинці, моєму найкращому другу, моєму коханому, батьку нашого малюка, моєму всесвіту...Я бажаю тобі найщасливішого дня народження. Ти втілюєш усі мої мрії в реальність, і я почуваюся такою щасливою від того, що ти поряд зі мною. Я люблю тебе шалено, вічно", — написала вона.

 

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

 

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

 

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

 

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

 

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

 

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Кортні Кардаш'ян народила сина від Тревіса Баркера 4 листопада. Ще в липні під час інтерв'ю Тревіс зізнався, що хоче назвати сина Роккі Тринадцять. Він пояснив, що тринадцять — найкраще на світі число, а Роккі — найкраще у світі боксерське ім'я.

Це перша спільна дитина пари. Кортні також виховує трьох дітей: 11-річну Пенелопу, 13-річного Мейсона та восьмирічного Рейну від колишнього коханого Скотта Дисіка, а у Тревіса є 19-річний син Лендон, 17-річна дочка Алабама та 24-річна падчерка Атіба Шанни Моаклер.

Про те, що Кортні чекає на дитину, стало відомо в червні. Зірка зробила оголошення під час концерту Blink-182.

Нагадаємо, донька Кім Кардаш'ян у короні підкорила обкладинку глянцю.

Раніше Кім Кардаш'ян з дочкою на Геловін вбралися у героїнь культового фільму.

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