Кортні Кардаш'ян поділилася пікантними фото в обіймах коханого

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Кортні Кардаш'ян привітала з 48-річчям чоловіка, барабанщика гурту Blink-182 Тревіса Баркера. Від якого зірка реаліті-шоу нещодавно народила сина.

Пікантні світлини з'явились у соцмережах Кортні.

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На честь дня народження чоловіка Кортні опублікувала фотосесію, на якій позувала з ним під час вагітності.

"Моєму чоловіку, моїй другій половинці, моєму найкращому другу, моєму коханому, батьку нашого малюка, моєму всесвіту...Я бажаю тобі найщасливішого дня народження. Ти втілюєш усі мої мрії в реальність, і я почуваюся такою щасливою від того, що ти поряд зі мною. Я люблю тебе шалено, вічно", — написала вона.

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Кортні Кардаш'ян народила сина від Тревіса Баркера 4 листопада. Ще в липні під час інтерв'ю Тревіс зізнався, що хоче назвати сина Роккі Тринадцять. Він пояснив, що тринадцять — найкраще на світі число, а Роккі — найкраще у світі боксерське ім'я.

Це перша спільна дитина пари. Кортні також виховує трьох дітей: 11-річну Пенелопу, 13-річного Мейсона та восьмирічного Рейну від колишнього коханого Скотта Дисіка, а у Тревіса є 19-річний син Лендон, 17-річна дочка Алабама та 24-річна падчерка Атіба Шанни Моаклер.

Про те, що Кортні чекає на дитину, стало відомо в червні. Зірка зробила оголошення під час концерту Blink-182.

Нагадаємо, донька Кім Кардаш'ян у короні підкорила обкладинку глянцю.

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