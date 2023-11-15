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Кортни Кардашьян поделилась пикантными фото в объятиях любимого

15 ноября 2023 16:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кортни Кардашьян поделилась пикантными фото в объятиях любимого
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кортни Кардашьян поздравила с 48-летием супруга, барабанщика группы Blink-182 Тревиса Баркера. От какого звезда реалити-шоу недавно родила сына.

Пикантные фотографии появились в соцсетях Кортни.

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В честь дня рождения мужа Кортни опубликовала фотосессию, на которой позировала с ним во время беременности.

"Моему мужу, моей второй половинке, моему лучшему другу, моему любимому, отцу нашего малыша, моей вселенной...Я желаю тебе самого счастливого дня рождения. Ты воплощаешь все мои мечты в реальность, и я чувствую себя такой счастливой от того, что ты рядом со мной. Я люблю тебя безумно, вечно", — написала она.

 

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

 

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

 

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

 

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

 

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

 

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян и Тревис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Кортни Кардашьян родила сына от Тревиса Баркера 4 ноября. Еще в июле во время интервью Тревис признался, что хочет назвать сына Рокки Тринадцать. Он объяснил, что тринадцать — лучшее на свете число, а Рокки — лучшее в мире боксерское имя.

Это первый общий ребенок пары. Кортни также воспитывает троих детей: 11-летнюю Пенелопу, 13-летнего Мейсона и восьмилетнего Рейна от бывшего любимого Скотта Дисика, а у Тревиса есть 19-летний сын Лэндон, 17-летняя дочь Алабама и 24-летняя падчерица Атиба Шанны Моаклер.

О том, что Кортни ждет ребенка, стало известно в июне. Звезда сделала объявление на концерте Blink-182.

Напомним, дочь Ким Кардашьян в короне покорила обложку глянца.

Ранее Ким Кардашьян с дочерью на Хэлооуин переоделись в героинь культового фильма.

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