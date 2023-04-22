Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на свой день рождения
Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой дал большое интервью телеведущему Алексею Суханову. В нем шоумен откровенно рассказал о дружбе и общении с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Видео доступно на YouTube-канале Суханова.
Что дарят друг другу
В начале апреля Кошевому исполнилось 40 лет. Детали празднования юбилея шоумен не рассказал. В момент записи интервью он еще не получил подарок от своего давнего друга, бывшего коллеги, а ныне Президента Украины Владимира Зеленского. Они не успели увидеться.
Впрочем, Кошевой рассказал, что получил от известного друга в прошлом году.
"Он подарил телефон. А так обычно Ксюха (жена Кошевого. — Ред.) звонит Елене (Елене Зеленской, первой леди Украины. — Ред.), спрашивает, что Вове подарить. А Елена звонит Ксюше, но это было в мирные времена", — признался Евгений.
Однажды Ксения попросила, чтобы Кошевому подарили блендер. Евгений так и не понял, зачем ему это кухонное устройство было нужно. Впрочем, к этому отнесся с юмором.
Фрагмент в видео с 09:01
Напомним, ранее мы писали, что Кошевой рассказал, как изменился Зеленский за время полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что Алексей Суханов сделал громкое заявление по поводу мировых религий.