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Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на свой день рождения

22 апреля 2023 07:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на свой день рождения
Актер студии "Квартал 95", шоумен Евгений Кошевой. Фото: Facebook/kvartal95
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой дал большое интервью телеведущему Алексею Суханову. В нем шоумен откровенно рассказал о дружбе и общении с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео доступно на YouTube-канале Суханова.

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В начале апреля Кошевому исполнилось 40 лет. Детали празднования юбилея шоумен не рассказал. В момент записи интервью он еще не получил подарок от своего давнего друга, бывшего коллеги, а ныне Президента Украины Владимира Зеленского. Они не успели увидеться.

Впрочем, Кошевой рассказал, что получил от известного друга в прошлом году.

"Он подарил телефон. А так обычно Ксюха (жена Кошевого. — Ред.) звонит Елене (Елене Зеленской, первой леди Украины. — Ред.), спрашивает, что Вове подарить. А Елена звонит Ксюше, но это было в мирные времена", — признался Евгений.

Однажды Ксения попросила, чтобы Кошевому подарили блендер. Евгений так и не понял, зачем ему это кухонное устройство было нужно. Впрочем, к этому отнесся с юмором.

Фрагмент в видео с 09:01

Напомним, ранее мы писали, что Кошевой рассказал, как изменился Зеленский за время полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что Алексей Суханов сделал громкое заявление по поводу мировых религий.

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