Кошовий відповів, чи варто Зеленському йти на другий термін президентства

Актор студії "Квартал 95", шоумен Євген Кошовий. Скриншот: YouTube/SlavaDomin

Художній керівник "Вечірнього Кварталу", зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий дав велике інтерв’ю, в якому розповів зокрема й про свою дружбу з Президентом України Володимиром Зеленським. Гуморист прокоментував, чи варто тому балотуватися на другий термін президентства.

Відповідне відео доступне на YouTube каналі шоумена Слави Дьоміна.

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Подробиці

На питання Дьоміна про чи піде Зеленський на другий строк, Кошовий зауважив: "Ти думаєш його відпустять?". Подумавши декілька секунд Євген продовжив.

"Подивимось. Я думаю, те що він зробив зараз під час повномасштабного вторгнення і до цього, то я думаю, що так", — відповів Кошовий, підтвердивши своє бажання бачити Володимира Зеленського на другому терміні президенства.

Фрагмент у відео з 51:43

Коли вибори

Чергові, восьмі за рахунком вибори Президента України, заплановано на 2024 рік. Перший тур має відбутись 31 березня, другий (у випадку призначення) — 21 квітня.

Оскільки 24 лютого 2022 року через повномасштабне російське вторгнення Верховна Рада України ввела воєнний стан у державі, під час якого проведення виборів заборонене Конституцією України, існує ймовірність перенесення цих виборів на більш пізній термін або їхнє скасування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Кошовий розповів, як змінилась робота студії "Квартал 95" під час війни. Також ми розповідали, що Кошовий та співак Дмитро Монатік (MONATIK) відвідали школу в Миколаєві, в якій лікуються діти.