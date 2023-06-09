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Кошевой ответил, стоит ли Зеленскому идти на второй срок президентства

9 июня 2023 08:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кошевой ответил, стоит ли Зеленскому идти на второй срок президентства
Актер студии "Квартал 95", шоумен Евгений Кошевой. Скриншот: YouTube/SlavaDomin
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Художественный руководитель "Вечернего Квартала", звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой дал большое интервью, в котором рассказал, в частности, и о своей дружбе с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Юморист прокомментировал, стоит ли тому баллотироваться на второй срок президентства.

Соответствующее видео доступно на YouTube канале шоумена Славы Демина.

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Подробности

На вопрос Демина, пойдет ли Зеленский на второй срок, Кошевой заметил: "Ты думаешь его отпустят?". Подумав несколько секунд, Евгений продолжил.

"Посмотрим. Я думаю, то что он сделал сейчас во время полномасштабного вторжения и до этого, то я думаю, что да", — ответил Кошевой, подтвердив свое желание видеть Владимира Зеленского на втором сроке президентства.

Фрагмент в видео с 51:43

Когда выборы

Очередные, восьмые по счету выборы Президента Украины, запланированы на 2024 год. Первый тур должен состояться 31 марта, второй (в случае назначения) — 21 апреля.

Поскольку 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного российского вторжения Верховная Рада Украины ввела военное положение в стране, во время которого проведение выборов запрещено Конституцией Украины, существует вероятность перенесения этих выборов на более поздний срок или их отмена.

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Кошевой рассказал, как изменилась работа студии "Квартал 95" во время войны. Также мы рассказывали, что Кошевой и певец Дмитрий Монатик (MONATIK) посетили школу в Николаеве, где лечатся дети.

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