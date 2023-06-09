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Кошовий зізнався, на скільки кілограмів він схуд

9 червня 2023 09:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кошовий зізнався, на скільки кілограмів він схуд
Актор студії "Квартал 95", шоумен Євген Кошовий. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У новому великому інтерв’ю зірка студії "Квартал 95", актор Євген Кошовий, прокоментував обговорення у соцмережах його ваги та фізичного стану. 

Відео доступне на YouTube каналі шоумена Слави Дьоміна. 

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Вага Кошового

Слава Дьомін зауважив, що він побачив в коментарях чимало запитань щодо ваги Кошового. На що гуморист зазначив, що нехай хейтери та всі небайдужі слідкують за своєю фізичною формую.

Втім приховувати зміни Євген не став. Він відверто розповів, скільки йому вдалось скинути зайвих кілограмів і скільки він ще планує. Але Кошовий зауважив: робить він це не через хейт з боку користувачів соцмереж, а через власне бажання. 

"Я зараз скинув десь 6 кг. І ще планую скинути десь 4-7", — зауважив в інтерв’ю 40-річний актор. 

Фрагмент у відео з 52:07

Нагадаємо, раніше ми писали, чи варто, на думку Кошового, Президенту України Володимиру Зеленському йти на другий термін президентства. Також ми писали, що Євген Кошовий розповів, як змінилась робота студії "Квартал 95" під час війни.

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