Кошевой признался, на сколько килограммов он похудел

Актер студии "Квартал 95", шоумен Евгений Кошевой. Фото: Google

В новом обширном интервью звезда студии "Квартал 95", актер Евгений Кошевой, прокомментировал обсуждение в соцсетях его веса и физического состояния.

Видео доступно на YouTube канале шоумена Славы Демина.

Читайте также:

Вес Кошевого

Слава Демин отметил, что он увидел в комментариях немало вопросов о весе Кошевого. На что юморист отметил, что пусть хейтеры и все неравнодушные следят за своей физической формой.

Впрочем, скрывать изменения Евгений не стал. Он откровенно рассказал, сколько ему удалось сбросить лишних килограммов и сколько он еще планирует. Но Кошевой отметил: делает он это не из-за хейта со стороны пользователей соцсетей, а по собственному желанию.

"Я сейчас скинул где-то 6 кг. И еще планирую скинуть где-то 4-7", — заметил в интервью 40-летний актер.

Фрагмент в видео с 52:07

Напомним, ранее мы писали, стоит ли, по мнению Кошевого, Президенту Украины Владимиру Зеленскому идти на второй срок президентства. Также мы писали, что Евгений Кошевой рассказал, как изменилась работа студии "Квартал 95" во время войны.