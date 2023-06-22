Леся Нікітюк показала, як виглядає справжній біль – ведуча розповіла про рак

Українська ведуча Леся Нікітюк в своєму шоу "єПитання". Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча та ведуча шоу "Хто зверху?" та "єПитання" Леся Нікітюк показала сумні кадри. Популярна ведуча показала маленьку дівчинку, яка зараз бореться з онкологічним захворюванням, та викликала захват у своїх шанувальників своєю допомогою цій дитині.

Відповідні кадри з’явилися на офіційній сторінці Лесі Нікітюк в соціальній мережі Instagram.

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"Це дівчинка Саша, їй 10 і вона — справжній боєць! Страшна війна внесла свої корективи в житті наших людей, дітей.. особливо в житті дітей, в яких виявили страшну хворобу — рак. Боляче сприймати, як дитина з надією дивиться тобі у вічі і вірить, що все буде добре. Перший біль, ковтає сльози, але разом з тим радіє і сміється, радіє сонцю, іграшкам, радіє зустрічі зі своїм кумиром", — написала Леся Нікітюк.

Також вона підкреслила, як ця дівчинка не впала духом, а гідно все витримала. Леся Нікітюк звернулася до всіх лікарів, які боряться за життя кожної людини з онкологічним захворюванням, та подякувала їм за всі старання.

Користувачі мережі не змогли пройти повз таку публікацію та почали обговорювати її в коментарях під кадрами, які розмістила на своїй сторінці в соцмережі українська телеведуча.

Це дуже круто, коли ти своєю присутністю можеш радувати дітей. Леся, продовжуйте так само. Для деяких людей — це мрія чи надія і, звичайно ж, радість. Це дуже важко спілкуватися з дітьми, які сильніші за тебе. Хотілося б бачити якомога більше таких зустрічей з Вами. Ви — промінь сонця для наших дітей, вони всі Вас люблять))))) Натхнення Вам

Ніби маленький вчинок, а який Великий для діток онкохворих! Який позитив для них, коли так потрібно саме позитивних емоцій та щастя! Ви — Молодець!

Я сама поборола цю страшну хворобу і не можу без сліз дивитися на людей, які боряться, а особливо, коли це діти. Як ніхто знаю, як в цей час потрібна підтримка і любов від людей. Дай вам, Боже, сили побороти все! Лесю, ви неймовірна людина!!!! І всім нам ПЕРЕМОГИ!!! Перемоги над страшним ворогом, перемоги над всіма хворобами!!!!!!

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скріншот з Instagram

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