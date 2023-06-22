Леся Никитюк показала, как выглядит настоящая боль – ведущая рассказала о раке

"Глотает слезы": Леся Никитюк показала украинцам настоящую боль
Известная украинская телеведущая и ведущая шоу "Хто зверху?" и "єПитання" Леся Никитюк показала грустные кадры. Популярная ведущая показала маленькую девочку, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, и вызвала восторг у своих поклонников своей помощью этому ребенку.
Соответствующие кадры появились на официальной странице Леси Никитюк в социальной сети Instagram.
"Это девочка Саша, ей 10 и она — настоящий боец! Страшная война внесла свои коррективы в жизни наших людей, детей.. особенно в жизни детей, у которых обнаружили страшную болезнь — рак. Больно воспринимать, как ребенок с надеждой смотрит тебе в глаза и верит, что все будет хорошо. Первая боль, глотает слезы, но вместе с тем радуется и смеется, радуется солнцу, игрушкам, радуется встречам со своим кумиром", — написала Леся Никитюк.
Также она подчеркнула, как эта девочка не пала духом, а достойно все выдержала. Леся Никитюк обратилась ко всем врачам, которые борются за жизнь каждого человека с онкологическим заболеванием, и поблагодарила их за все старания.
Пользователи сети не смогли пройти мимо такой публикации и начали обсуждать ее в комментариях под кадрами, которые разместила на своей странице в соцсети украинская телеведущая.
- Это очень круто, когда ты своим присутствием можешь радовать детей. Леся, продолжайте так же. Для некоторых людей это мечта или надежда и, конечно же, радость. Это очень трудно общаться с детьми, которые сильнее тебя. Хотелось бы видеть как можно больше встреч с Вами. Вы — луч солнца для наших детей, они все Вас любят))))) Вдохновение Вам
- Будто маленький поступок, а какой Большой для детей онкобольных! Какой позитив для них, когда нужно именно положительных эмоций и счастья! Вы — Молодец!
- Я сама поборола эту страшную болезнь и не могу без слез смотреть на людей, которые борются, а особенно, когда это дети. Как никто знаю, как в это время нужна поддержка и любовь от людей. Дай вам, Боже, силы побороть все! Леся, вы невероятный человек!!!! И всем нам ПОБЕДЫ!!! Победы над страшным врагом, победы над всеми болезнями!!!!!!
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