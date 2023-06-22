Леся Никитюк показала, как выглядит настоящая боль – ведущая рассказала о раке

Украинская ведущая Леся Никитюк в своем шоу "єПитання". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая и ведущая шоу "Хто зверху?" и "єПитання" Леся Никитюк показала грустные кадры. Популярная ведущая показала маленькую девочку, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, и вызвала восторг у своих поклонников своей помощью этому ребенку.

Соответствующие кадры появились на официальной странице Леси Никитюк в социальной сети Instagram.

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"Это девочка Саша, ей 10 и она — настоящий боец! Страшная война внесла свои коррективы в жизни наших людей, детей.. особенно в жизни детей, у которых обнаружили страшную болезнь — рак. Больно воспринимать, как ребенок с надеждой смотрит тебе в глаза и верит, что все будет хорошо. Первая боль, глотает слезы, но вместе с тем радуется и смеется, радуется солнцу, игрушкам, радуется встречам со своим кумиром", — написала Леся Никитюк.

Также она подчеркнула, как эта девочка не пала духом, а достойно все выдержала. Леся Никитюк обратилась ко всем врачам, которые борются за жизнь каждого человека с онкологическим заболеванием, и поблагодарила их за все старания.

Пользователи сети не смогли пройти мимо такой публикации и начали обсуждать ее в комментариях под кадрами, которые разместила на своей странице в соцсети украинская телеведущая.

Это очень круто, когда ты своим присутствием можешь радовать детей. Леся, продолжайте так же. Для некоторых людей это мечта или надежда и, конечно же, радость. Это очень трудно общаться с детьми, которые сильнее тебя. Хотелось бы видеть как можно больше встреч с Вами. Вы — луч солнца для наших детей, они все Вас любят))))) Вдохновение Вам

Будто маленький поступок, а какой Большой для детей онкобольных! Какой позитив для них, когда нужно именно положительных эмоций и счастья! Вы — Молодец!

Я сама поборола эту страшную болезнь и не могу без слез смотреть на людей, которые борются, а особенно, когда это дети. Как никто знаю, как в это время нужна поддержка и любовь от людей. Дай вам, Боже, силы побороть все! Леся, вы невероятный человек!!!! И всем нам ПОБЕДЫ!!! Победы над страшным врагом, победы над всеми болезнями!!!!!!

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

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