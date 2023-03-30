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KOZAK SYSTEM презентували гімн новоствореного батальйону "Лють"

30 березня 2023 16:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фронтмен гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Український гурт KOZAK SYSTEM презентував нову пісню, яка гімном новоствореної обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". З більшістю захисників музиканти знайомі особисто. 

Нова пісня доступна на YouTube-каналі KOZAK SYSTEM та інших цифрових майданчиках.

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Подробиці

Нова композиція "Лють" була написана автором багатьох пісень, трубачем гурту Сергієм Соловієм, буквально за одну добу.

"Вдвічі приємно було для нас було написати гімн бригаді "Лють", тому що комбригом цієї бригади є наш друг, двічі герой ордена Богдана Хмельницького, полковник Олександр Нетребко. Ми познайомилися з ним ще до війни, а пізніше почали їздити на передову в район Миколаївської області, де базувався окремий бойовий підрозділ патрульної поліції, в якому Олександр Нетребко був керівником. Сьогодні він комбриг бригади "Лють". Лють — це наше майбутнє Це ті мотивовані хлопці та дівчата, які добре знають як знищувати ворога і нам неймовірно приємно, що ця пісня вдалася. Тішить, що сьогодні такий запит на популяризацію Збройних Сил України. Найкращих Збройних Сил у світі", — прокоментував прем’єру лідер гурту Іван Леньо.

За словами музикантів, вони завжди починають свої виступи з гімну окремої десятої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Тому до KOZAK SYSTEM почали звертатися комбриги різних бригад з проханням написати гімн і для їхніх бригад. Що вони і зробили для новоствореного батальйону. 

Фронтмен гурту Іван Леньо з лютого минулого року служить в лавах Патрульної поліції Києва. Музиканти активно допомагають фронту: як забезпеченням, так і концертами для наших воїнів на передовій. Під час своїх безкоштовних концертів KOZAK SYSTEM збирають донати у скриню, які потім конвертують у дрони, пікапи, необхідне забезпечення для воїнів, яке самі ж і відвозять на передову.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Кварталу 95" Руслан Ханумак зробив гучну заяву після виходу скандальної пісні "Дика Дичка". Також ми розповідали, що солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька присвятила нову пісню своєму бойфренду та натякнула на весілля.

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