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KOZAK SYSTEM презентовали гимн нового батальона "Лють"

30 марта 2023 16:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фронтмен группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинская группа KOZAK SYSTEM представила новую песню, которая стала гимном новообразованной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". С большинством защитников музыканты знакомы лично.

Новая песня доступна на YouTube канале KOZAK SYSTEM и других цифровых площадках.

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Подробности

Новая композиция "Лють" была написана автором многих песен, трубачем группы Сергеем Соловием, буквально за сутки.

"Вдвойне приятно было для нас было написать гимн бригаде "Лють", потому что комбригом этой бригады является наш друг, дважды герой ордена Богдана Хмельницкого, полковник Александр Нетребко. Мы познакомились с ним еще до войны, а позже начали ездить на передовую в район Николаевской области, где базировалось отдельное боевое подразделение патрульной полиции, в котором Александр Нетребко был руководителем, Сегодня он комбриг бригады "Лють". Ярость это наше будущее. Это те мотивированные ребята, которые хорошо знают как уничтожать врага и нам невероятно приятно, что эта песня удалась. Радует, что сегодня такой запрос на популяризацию Вооруженных сил Украины. Лучших вооруженных сил в мире", — прокомментировал премьеру лидер группы Иван Леньо.

По словам музыкантов, они всегда начинают свои выступления с гимна отдельной десятой горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Поэтому к KOZAK SYSTEM начали обращаться комбриги разных бригад с просьбой написать гимн и для их бригад. Что они и сделали для нового батальона.

Фронтмен группы Иван Леньо с февраля прошлого года служит в рядах Патрульной полиции Киева. Музыканты активно помогают фронту: как обеспечением, так и концертами наших воинов на передовой. Во время своих бесплатных концертов KOZAK SYSTEM собирают донаты в ящик, которые затем конвертируют в дроны, пикапы, необходимое для воинов, которое сами же и увозят на передовую.

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Квартала 95" Руслан Ханумак сделал громкое заявление после выхода скандальной песни "Дика Дичка". Также мы рассказывали, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу.

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