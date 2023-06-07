Каховська ГЕС: Руслана вразила архівними кадрами

Руслана. Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko/

Співачка Руслана звернулась до світової спільноти по допомогу. Зірка закликала допомогти з евакуацією людей, які постраждали після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це співачка написала у своєму Instagram.

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"Ще одна демонстрація того, як Росія та Путні створюють глобальні катастрофи! Я закликаю міжнародну спільноту допомогти з евакуацією цивільних та прошу надати допомогу людям, які постраждали від акту терору. Не можу передати словами, які великі наслідки від цієї катастрофи можуть бути. У 2008 році під час потопу у Карпатському регіоні кожна хвилина була важлива", — переконана Руслана.

Раніше чимало зірок висловилися про підрив росіянами Каховської ГЕС. Відомий український репер Потап висловився про черговий злочин росіян та розповів про початок агонії.

Нагадаємо, знищення окупантами Каховської ГЕС та підтоплення півдня України мали б першочергово обговорювати в усьому світі. Втім, у Великій Британії новини розпочинаються десятихвилинними включеннями з судового засідання принца Гаррі в Лондоні. А ООН в соцмережах святкує день російської мови та "мовчить" про теракт на ГЕС. Це неабияк розлютило українців. Своє обурення висловили й знаменитості.