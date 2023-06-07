Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кожна хвилина важлива: Руслана вразила архівними кадрами з Каховської ГЕС arrow

Кожна хвилина важлива: Руслана вразила архівними кадрами з Каховської ГЕС

7 червня 2023 14:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Каховська ГЕС: Руслана вразила архівними кадрами
Руслана. Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Руслана звернулась до світової спільноти по допомогу. Зірка закликала допомогти з евакуацією людей, які постраждали після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це співачка написала у своєму Instagram.

Читайте також:

Артистка показала архівні кадри з Каховської ГЕС, коли їздила туди у 2019 році в рамках створення свого фільму про чисту енергію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

"Ще одна демонстрація того, як Росія та Путні створюють глобальні катастрофи! Я закликаю міжнародну спільноту допомогти з евакуацією цивільних та прошу надати допомогу людям, які постраждали від акту терору. Не можу передати словами, які великі наслідки від цієї катастрофи можуть бути. У 2008 році під час потопу у Карпатському регіоні кожна хвилина була важлива", — переконана Руслана.

Раніше чимало зірок висловилися про підрив росіянами Каховської ГЕС. Відомий український репер Потап висловився про черговий злочин росіян та розповів про початок агонії.

Нагадаємо, знищення окупантами Каховської ГЕС та підтоплення півдня України мали б першочергово обговорювати в усьому світі. Втім, у Великій Британії новини розпочинаються десятихвилинними включеннями з судового засідання принца Гаррі в Лондоні. А ООН в соцмережах святкує день російської мови та "мовчить" про теракт на ГЕС. Це неабияк розлютило українців. Своє обурення висловили й знаменитості.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB