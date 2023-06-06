Потап показав наслідки підриву Каховської ГЕС – репер попередив українців про небезпеку

Український репер та продюсер Потап під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український репер та продюсер, актор та заслужений артист України Потап висловився про черговий злочин росіян. Популярний артист прокоментував підрив Каховської ГЕС, який здійснила Росія, та розповів про початок агонії.

Відповідні кадри Потап розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Підрив Каховської ГЕС ,це не просто терористичний акт,це акт проти самої природи,екологічна катастрофа до якої призведуть наслідки цього знущання над природою,будуть жахливі… це і є маркером того ,що наш ворог нічого не може вдіяти і втримати і тільки руйнує і втрачає,почалась агонія…", – написав український репер Потап.

Люди, які побачили жахливі кадри наслідків підриву Каховської ГЕС, не змогли проігнорувати це та почали залишати свої коментарі під публікацією українського репера та продюсера.

"Ми живимо на цій гес(Нова Каховка)і в нас затопило беріг і зоопарк на березі. В місті все+- добре. До Херсону і сел вона тільки добирається,але вони знизу і там буде капець. Деякі частини Херсона(острів) вже затоплені", "Росію треба знищити або вона знищить все прекрасне на землі!", "Хвора нація!!! Серце щимить за наслідки руйнації!!! Росії – країна гній!!", "Гнилі нелюди!!! Їх треба стирати з лиця землі !!!! Або вони все живе угроблять", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український репер Потап приєднався до відбудови житла бабусі одного з військових ЗСУ.

Раніше ми розповідали про те, що популярний артист Потап висловився про свої закордонні поїздки під час війни.

Також ми повідомляли про те, що український артист Потап вибачився перед публікою за свою пісню.