Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Наслідки будуть жахливі": Потап попередив українців про серйозну небезпеку arrow

"Наслідки будуть жахливі": Потап попередив українців про серйозну небезпеку

6 червня 2023 16:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Потап показав наслідки підриву Каховської ГЕС – репер попередив українців про небезпеку
Український репер та продюсер Потап під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український репер та продюсер, актор та заслужений артист України Потап висловився про черговий злочин росіян. Популярний артист прокоментував підрив Каховської ГЕС, який здійснила Росія, та розповів про початок агонії.

Відповідні кадри Потап розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

"Підрив Каховської ГЕС ,це не просто терористичний акт,це акт проти самої природи,екологічна катастрофа до якої призведуть наслідки цього знущання над природою,будуть жахливі… це і є маркером того ,що наш ворог нічого не може вдіяти і втримати і тільки руйнує і втрачає,почалась агонія…", – написав український репер Потап.

Люди, які побачили жахливі кадри наслідків підриву Каховської ГЕС, не змогли проігнорувати це та почали залишати свої коментарі під публікацією українського репера та продюсера.

"Ми живимо на цій гес(Нова Каховка)і в нас затопило беріг і зоопарк на березі. В місті все+- добре. До Херсону і сел вона тільки добирається,але вони знизу і там буде капець. Деякі частини Херсона(острів) вже затоплені", "Росію треба знищити або вона знищить все прекрасне на землі!", "Хвора нація!!! Серце щимить за наслідки руйнації!!! Росії – країна гній!!", "Гнилі нелюди!!! Їх треба стирати з лиця землі !!!! Або вони все живе угроблять", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Потапа
Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Потапа
Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Потапа
Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український репер Потап приєднався до відбудови житла бабусі одного з військових ЗСУ.

Раніше ми розповідали про те, що популярний артист Потап висловився про свої закордонні поїздки під час війни.

Також ми повідомляли про те, що український артист Потап вибачився перед публікою за свою пісню.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB