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Каждая минута важна: Руслана поразила архивными кадрами из Каховской ГЭС

7 июня 2023 14:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Каховская ГЭС: Руслана поразила архивными кадрами
Руслана. Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Руслана обратилась к мировому сообществу за помощью. Звезда призвала помочь с эвакуацией людей, пострадавших после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом певица написала в своем Instagram.

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Posted by Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

"Еще одна демонстрация того, как Россия и Путин создают глобальные катастрофы! Я призываю международное сообщество помочь с эвакуацией гражданских и прошу оказать помощь пострадавшим от акта террора людям. Не могу передать словами, какие большие последствия от этой катастрофы могут быть. В 2008 году во время потопа в Карпатском регионе каждая минута была важна", — убеждена Руслана.

Ранее многие звезды высказались о подрыве россиянами Каховской ГЭС. Известный украинский рэпер Потап высказался об очередном преступлении россиян и рассказал о начале агонии.

Напомним, уничтожение оккупантами Каховской ГЭС и подтопление юга Украины должны первоочередно обсуждать во всем мире. Впрочем, в Великобритании новости начинаются десятиминутными включениями с судебного заседания принца Гарри в Лондоне. А ООН в соцсетях празднует день русского языка и "молчит" о теракте на ГЭС. Это очень разозлило украинцев. Свое негодование выразили и знаменитости.

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