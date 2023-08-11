Козловский в блиндаже показал "маленьких соседей"

Козловский показал жизнь на передовой. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский после того, как закончил военную подготовку и принял присягу, отправился на фронте. Артист делится с фолловерами подробностями жизни на передовой.

Очередное видео с фронта Козловский показал в Instagram .

Читайте также:

Жизнь на передовой

Ролике, которым поделился певец, он снял в блиндаже. Артист также показал маленькую мышь, которая живет рядом с ним.

Певец Виталий Козловский показал жизнь на фронте. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский показал жизнь на фронте. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Живем в блиндаже с маленькими соседями", — прокомментировал видео, на котором изображен блиндаж, Виталий.

На днях певец заявил, что он и не подозревал, что у него так сложится жизнь, но по-другому он не может. Виталий Козловский отметил, что он очень скучает по своей прошлой жизни, по сцене и по своим поклонникам.

"Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня по-другому не могу. Хотя, очень скучаю по своим и по сцене…", — написал Виталий Козловский.

Ранее уставший Козловский показал фото из окопа на передовой.

Напомним, Виталий Козловский принял присягу перед тем, как отправиться на фронт.