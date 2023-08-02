Мобілізований Козловський показав фото з амуніцією

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Нещодавно співак Віталій Козловський закінчив військову підготовку та склав присягу. Прихильники артиста переконані, що він отримав розподілення на передову

На такі думки наштовхнув їх допис Козловського у Instagram.

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На знімку, яким поділився співак, він зображений в авто з військовою амуніцією.

"Дякую усім Людям, хто невтомно підтримує та допомагає нашим воїнам", — прокоментував допис Віталій.

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Фоловери почали захоплено коментувати публікацію, а акторка Ольга Сумська написала, що молиться за співака.

У червні Віталій Козловський був мобілізований до лав ЗСУ. Він пройшов військову підготовку та закінчив навчання, після якого на нього чекає розподіл на фронт.

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський показав, як йому збрили бороду в армії.

Раніше відомий виконавець Віталій Козловський показав, як він стріляє зі зброї.