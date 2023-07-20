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Віталій Козловський склав присягу перед тим, як вирушити на фронт

20 липня 2023 12:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Віталій Козловський склав присягу перед тим, як вирушити на фронт
Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Віталій Козловський закінчив військову підготовку та склав присягу. Артист найближчим часом вирушить на фронт.

Про це Козловський повідомив у своєму Instagram.

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Співак показав відео, на якому складає присягу на вірність Батьківщині. У відео Козловський зі своїми побратимами дає слово, що буде захищати країну. Також артист показав, як його з іншими солдатами благословив священик.

 

 

Співак Віталій Козловський. Фото: https://www.instagram.com/vkozlovsky_music/

"Військову присягу — склав. Присягаю ніколи не зрадити українському народові", — підписав відео у соцмережі співак.

У мережі фоловери не могли стриматися, щоб не висловити свої слова гордості за артиста і побажали йому берегти себе.

У червні Віталій Козловський був мобілізований до лав ЗСУ. Він пройшов військову підготовку та закінчив навчання, після якого на нього чекає розподіл на фронт.

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський показав, як йому збрили бороду в армії.

Раніше відомий виконавець Віталій Козловський показав, як він стріляє зі зброї.

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