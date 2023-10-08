Козловський розповів про користь дощу для ЗСУ

Співак, захисник України Віталій Козловський. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Співак, захисник України Віталій Козловський продовжує показувати як проходить його служба в лавах ЗСУ. Цього разу зірковий військовослужбовець розповів, які плюси та мінуси від дощу на передовій.

Відповідне відео з’явилось в його Instagram.

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38-річний уродженець Львову опублікував відео, в якому він стоїть в багнюці під дощем. Навколо — позиція його роти та побратими. Один з них жартує, що дощ викликав саме Козловський. Віталій зізнався, що це він і планував зробити своїм співом.

Втім, виявляється, у дощі є не тільки очевидні мінуси на фронті, але й плюси. Про них і розповів зірковий захисник під дописом.

"З одного боку — усе сире, у багні і бліндаж заливає. З іншого — це можливість безпечно виїхати з позицій і вивезти техніку. Бо в дощ ворог не підіймає свої безпілотники і можна їхати у відносній безпеці", — розповів Козловський.

В коментарях під відео підписники та зіркові колеги написали слова підтримки Віталію. Серед них, зокрема, шоумен Анатолій Анатоліч, телеведучий Олег Борисов, співак Влад Дарвін та інші.

Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ольга Сумська гнівно відреагувала на "здирництво" Ігорем Кондратюком грошей з Козловського. Також ми розповідали, що Віталій Козловський показав своє спальне місце на фронті.