Козловський розповів про користь дощу для ЗСУ
Співак, захисник України Віталій Козловський продовжує показувати як проходить його служба в лавах ЗСУ. Цього разу зірковий військовослужбовець розповів, які плюси та мінуси від дощу на передовій.
Відповідне відео з’явилось в його Instagram.
Віталій Козловський в ЗСУ
38-річний уродженець Львову опублікував відео, в якому він стоїть в багнюці під дощем. Навколо — позиція його роти та побратими. Один з них жартує, що дощ викликав саме Козловський. Віталій зізнався, що це він і планував зробити своїм співом.
Втім, виявляється, у дощі є не тільки очевидні мінуси на фронті, але й плюси. Про них і розповів зірковий захисник під дописом.
"З одного боку — усе сире, у багні і бліндаж заливає. З іншого — це можливість безпечно виїхати з позицій і вивезти техніку. Бо в дощ ворог не підіймає свої безпілотники і можна їхати у відносній безпеці", — розповів Козловський.
В коментарях під відео підписники та зіркові колеги написали слова підтримки Віталію. Серед них, зокрема, шоумен Анатолій Анатоліч, телеведучий Олег Борисов, співак Влад Дарвін та інші.
Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ольга Сумська гнівно відреагувала на "здирництво" Ігорем Кондратюком грошей з Козловського. Також ми розповідали, що Віталій Козловський показав своє спальне місце на фронті.