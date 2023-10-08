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Козловский рассказал о пользе дождя для ВСУ

8 октября 2023 11:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Козловский рассказал о пользе дождя для ВСУ
Певец, защитник Украины Виталий Козловский. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец, защитник Украины Виталий Козловский продолжает показывать, как проходит его служба в рядах ВСУ. В этот раз звездный военнослужащий рассказал, какие плюсы и минусы от дождя на передовой.

Соответствующее видео появилось в его Instagram.

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38-летний уроженец Львова опубликовал видео, в котором он стоит в грязи под дождем. Вокруг — позиция его роты и побратимы. Один из них шутит, что дождь вызвал именно Козловский. Виталий признался, что это он и планировал сделать своим пением.

Впрочем, оказывается, у дождя есть не только очевидные минусы на фронте, но и плюсы. О них и рассказал звездный защитник под публикацией.

"С одной стороны все сырое, в грязи и блиндаж заливает. С другой это возможность безопасно выехать с позиций и вывезти технику. Потому что в дождь враг не поднимает свои беспилотники и можно ехать в относительной безопасности", рассказал Козловский.

В комментариях под видео подписчики и звездные коллеги написали слова поддержки Виталию. В их числе, в частности, шоумен Анатолий Анатолич, телеведущий Олег Борисов, певец Влад Дарвин и другие.

Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Напомним, ранее мы писали, что актриса Ольга Сумская гневно отреагировала на "вымогательство" Игорем Кондратюком денег с Козловского. Также мы рассказывали, что Виталий Козловский показал свое спальное место на фронте.

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