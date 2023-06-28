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Козловський у військовій формі розповів про перші тижні в ЗСУ

28 червня 2023 09:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Козловський у військовій формі розповів про перші тижні в ЗСУ
Співак Віталій Козловський в ЗСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цього місяця 38-річний співак Віталій Козловський пішов до ЗСУ. Зараз він проходить навчання на одному з полігонів та активно публікує фото та відео звідти. Козловський поділився враженнями від перших тижнів в ЗСУ та згадав про свою творчість.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

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За словами Віталія, перший тиждень навчання бойової підготовки був напруженим і інтенсивним. Артист відчуває втому як фізичну, так і моральну. Іноді в нього виникає відчуття, що навантаження забирає всю енергію.

"Насправді зараз немає часу та сил на творчість, яку я так люблю, у якій можу виразити свої почуття та думки. Але хто казав, що буде легко?! І все ж у поточних обставинах знаходжу силу і натхнення, залишаюся відданим своїй службі, бо вірю в важливість нашої ролі в захисті країни. Думка про те, що мої зусилля не є даремними, власне мотивує йти вперед. Мотивують і люди, що поруч, титанічна праця військових, їхній внесок у нашу майбутню Перемогу", — написав Козловський та опублікував декілька фото з полігону.

Співак Віталій Козловський в ЗСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
Співак Віталій Козловський в ЗСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Також співак процитував слова Степана Бандери: "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталію Козловському в армії збрили бороду. Також мобілізований Козловський показав, що отримав в ЗСУ.

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