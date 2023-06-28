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Козловский в военной форме рассказал о первых неделях в ВСУ

28 июня 2023 09:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Козловский в военной форме рассказал о первых неделях в ВСУ
Певец Виталий Козловский в ВСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В этом месяце 38-летний певец Виталий Козловский пошел в ВСУ. Сейчас он проходит обучение на одном из полигонов и активно публикует фото и видео. Козловский поделился впечатлениями от первых недель в ВСУ и упомянул о своем творчестве.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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По словам Виталия, первая неделя обучения боевой подготовки была напряженной и интенсивной. Артист чувствует усталость как физическую, так и моральную. Иногда у него возникает чувство, что нагрузка забирает всю энергию.

"На самом деле сейчас нет времени и сил на творчество, которое я так люблю, в котором могу выразить свои чувства и мысли. Но кто говорил, что будет легко?! И все же в текущих обстоятельствах нахожу силу и вдохновение, остаюсь преданным своей службе, потому что верю в важность нашей роли в защите страны. Мнение о том, что мои усилия не напрасны, собственно, мотивирует идти вперед. Мотивируют и люди, которые рядом, титанический труд военных, их вклад в нашу будущую Победу", — написал Козловский и опубликовал несколько фото с полигона.

Певец Виталий Козловский в ВСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
Певец Виталий Козловский в ВСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Также певец процитировал слова Степана Бандеры: "Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отобранный".

Напомним, ранее мы писали, что Виталию Козловскому в армии сбрили бороду. Также мобилизованный Козловский показал, что получил в ВСУ.

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