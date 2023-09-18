Віталія Козловського на фронті посвятили в артилеристи – як це було

Співак Віталій Козловський на виступі в Києві. Фото: Instagram Віталія Козловського

Відомий український виконавець Віталій Козловський, який нещодавно приєднався до лав ЗСУ, показав потужне та цікаве відео. На кадрах можна помітити, як популярного артиста, який склав присягу на вірність українському народові, посвятили у артилеристи.

Відповідне відео Віталій Козловський розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Український артист показав кадри, де можна побачити дуже потужну роботу артилерії. На відео Віталій Козловський стріляє з артилерії, а потім його б’є його товариш по службі. Сам артист зазначив, що це його так посвящають у артилеристи.

На відео український співак одягнений у військову форму, каску і бронежилет.

"Посвята в артилеристи", — коротко підписав свої кадри український виконавець Віталій Козловський.

Публікація Віталія Козловського з фронту. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Користувачі мережі, які переглянули це відео, почали висловлювати свою думку про нього. Люди стали писати позитивні слова стосовно того, що Віталій Козловський пішов до армії, та залишати багато різних коментарів під його кадрами.

Віталій, Ви молодець! Ваш шлях має бути прикладом, а не приводом для хейту. Най ті грамотії не коментарі в інстаграмі пишуть, а донатять. Бережи Вас Господь. Будьте живим та здоровим

Ви круті хлопці, вся Україна вами пишається, дякуємо, що бороните нас! Сил, здоров'я та скоріше повернутись додому! Слава Україні, Слава Героям

Велика шана і подяка Вам, наші Захисники і Захисниці. Мужні, добрі, наші рідненькі, нехай Господь оберігає Вас і допомагає

Класно Батя провів посвяту. Ви найкращі!!!Дякую. Все буде Україна!!! P.S. дружина Баті)))

Коментар зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Служба в армії

Не так давно український співак Віталій Козловський отримав повістку і прийшов до військкомату. Згодом він поголив бороду, одягнув військову форму і пройшов навчання. Після бойового навчання артист склав присягу і відправився на фронт, звідки активно показує свої будні.

Публікація Віталія Козловського з військкомату. Фото: скриншот з Instagram

Публікація Віталія Козловського з навчання. Фото: скриншот з Instagram

Публікація Віталія Козловського зі складання присяги. Фото: скриншот з Instagram

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