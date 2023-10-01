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Козловский из ВСУ дал советы гражданским, как поздравить защитников и защитниц

1 октября 2023 12:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Козловский из ВСУ дал советы гражданским, как поздравить защитников и защитниц
Защитник Украины, певец Виталий Козловский. Фото: Instagram/vkozlovsky_music/
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 1 октября, отмечается День защитников и защитниц Украины. Недавно мобилизованный певец Виталий Козловский записал видео, в котором рассказал, что ценят военные и как их лучше поздравить.

Об этом артист и защитник нашей страны сообщил в сториз своего Instagram.

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Козловский дал советы гражданским

Звездный военнослужащий, который в начале лета был мобилизован, записал видео на фоне школьной доски. Где именно находился Виталий не стал рассказывать. Впрочем, отметил, что именно благодаря защитникам и защитницам в нашей стране можно жить, творить, работать и планировать свою жизнь.

По словам Козловского, лучшие поздравления для них — ощущение, что среди гражданских есть поддержка (моральная и финансовая) и крепкий тыл.

"В этот день, и не только, встретив защитника или защитницу обнимите, поблагодарите, найдите теплые слова. А еще сделайте донат, сколько в ваших силах, тем, кому доверяете. Потому что впереди холода и обеспечение наших воинов очень важно", — подытожил 38-летний уроженец Львова.

Защитник Украины, певец Виталий Козловский. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Напомним, ранее мы писали о представителях шоу-бизнеса, которые служат в ВСУ. Также мы рассказывали, что Виталий Козловский стал артиллеристом.

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