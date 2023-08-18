Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Це інше життя": Козловський приїхав з фронту до Києва arrow

"Це інше життя": Козловський приїхав з фронту до Києва

18 серпня 2023 18:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Це інше життя": Козловський приїхав з фронту до Києва
Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Віталій Козловський на декілька днів повернувся до столиці з передової. Артист поділився, що має певну місію.

Про це Козловський сказав в Instagram.

Читайте також:

На декілька днів у мирне життя

Співак Віталій Козловський розповів, що побачив різницю між тим, як проходить життя у столиці та на передовій. Співак вже за кілька днів планує залишити Київ.

"Під’їжджаю до Києва. Дивлюсь на місто і тільки зараз остаточно усвідомлюю, що відбувається там…і наскільки це інше життя. Я приїхав на декілька днів з дуже важливою метою! Що саме? — поділюся з вами найближчим часом. Ще на день вирушу в Рівне, там буде виступ, з якого зможу придбати необхідне для передової. І потім — знову до своїх. Боремось", — прокоментував артист.

 

Співак, до речі, показав, як йде Краматорським залізничним вокзалом.

"Це Краматорський залізничний вокзал. Мурахи по шкірі…Минулого року тут сталося багато горя", — підписав відео Козловський.

8 квітня 2022 року по вокзалу у Краматорську росіяни вдарили керованою ракетою. На вокзалі перебувало дуже багато людей, які очікували на евакуаційні потяги. Внаслідок трагедії загинула 61 людина, серед них — чимало дітей.

Віталій Козловський служить у штурмовій бригаді "Рубіж". Захисник розповів, що був у смертельній небезпеці і подякував Богу, що залишився живий.

Раніше втомлений Козловський показав фото з окопу на передовій.

Нагадаємо, Козловський показав життя на передовій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

День Незалежності України. Історія першого українського корабля у Криму

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз