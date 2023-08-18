"Це інше життя": Козловський приїхав з фронту до Києва

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський на декілька днів повернувся до столиці з передової. Артист поділився, що має певну місію.

Про це Козловський сказав в Instagram.

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Співак Віталій Козловський розповів, що побачив різницю між тим, як проходить життя у столиці та на передовій. Співак вже за кілька днів планує залишити Київ.

"Під’їжджаю до Києва. Дивлюсь на місто і тільки зараз остаточно усвідомлюю, що відбувається там…і наскільки це інше життя. Я приїхав на декілька днів з дуже важливою метою! Що саме? — поділюся з вами найближчим часом. Ще на день вирушу в Рівне, там буде виступ, з якого зможу придбати необхідне для передової. І потім — знову до своїх. Боремось", — прокоментував артист.

Співак, до речі, показав, як йде Краматорським залізничним вокзалом.

"Це Краматорський залізничний вокзал. Мурахи по шкірі…Минулого року тут сталося багато горя", — підписав відео Козловський.

8 квітня 2022 року по вокзалу у Краматорську росіяни вдарили керованою ракетою. На вокзалі перебувало дуже багато людей, які очікували на евакуаційні потяги. Внаслідок трагедії загинула 61 людина, серед них — чимало дітей.

Віталій Козловський служить у штурмовій бригаді "Рубіж". Захисник розповів, що був у смертельній небезпеці і подякував Богу, що залишився живий.

Раніше втомлений Козловський показав фото з окопу на передовій.

Нагадаємо, Козловський показав життя на передовій.