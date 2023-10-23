Козловский предложил Кондратюку мировую — условия певца

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

После того как известный музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал, что Игорь Кондратюк до сих пор забирает деньги у Виталия Козловского, который сейчас служит в ВСУ, в сети поднялся шквал критики. Певец Виталий Козловский решил помириться с бывшим продюсером и предложил пути разрешения конфликта.

Об этом артист сообщил в своем Instagram.

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Шаги мирового соглашения

Виталий отметил, что их представители частично пришли к согласию. Но все эти разговоры так и не вылились во что-то содержательное из-за категорического отказа продюсера встретиться и зафиксировать соответствующие договоренности лично.

"Все эти годы вы отказывались от предложений лично встретиться и разрешить конфликт. И обвиняли меня в том, что я неблагодарен и ушел как негодяй, не договорившись. Но мы с вами оба знаем, что это не так. Я пытался договориться и на этапе прекращения сотрудничества, и на этапе судов. Согласитесь, что передать через представителя письмо с условиями и суммами, которые я должен отдать, и игнорировать личные встречи, чтобы оставлять за собой возможность быть "обиженным" и выражать неуважение в мою сторону — это не мировая.

Поэтому сейчас я обращаюсь к вам в публичном пространстве. Давайте как взрослые сознательные люди вернемся в точку, с которой конфликт был начат, и завершим его по-человечески, заключив мировое соглашение. В рамках договоренностей, которые представители уже когда-то начинали. Чтобы избежать манипуляции сроками, объясню. Мировая — это не о "забыть долги".

В предложении Козловского мировая состоит из следующих шагов:

1. Встреча и договоренность.

2. Уплата согласно решениям суда несколькими (3-4) платежами в течение 2 лет с учетом сегодняшних обстоятельств в стране.

3. Решение вопроса о дальнейшем приобретении прав на отдельные песни из старого репертуара.

4. Пожать друг другу руки, считать этот конфликт исчерпанным и не возвращаемся к нему никогда больше.

"Мое предложение — ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ, говорить, подписывать мировую и прекращать эту вражду. Давайте создадим кейс правового и нравственного урегулирования вопроса авторских прав.

Давайте будем примером достойного и человеческого завершения сотрудничества, возможно между артистом и продюсером. А не олицетворением позорного срача", — отметил артист.

Певец сказал, что если цель продюсера — решить вопрос в правовом поле, защитить свои авторские права, получить средства в рамках решений суда и прекратить раздоры, они договорятся и достойно положат этому конец.

Напомним, Светлана Лобода проиграла суд автору своего известного хита.

Ранее Козловский приехал с фронта в Киев.