Виталий Козловский трогательно поздравил жену с именинами

Певец, военнослужащий Виталий Козловский с женой Юлией. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

В пятницу, 24 января, жена певца, военнослужащего Виталия Козловского отметила день рождения. Юлии Бакуменко, которая является по совместительству пиар-менеджером артиста, исполнилось 37 лет.

По этому поводу Виталий Козловский поздравил возлюбленную в сториз своего Instagram.

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Мобилизированный певец поздравил жену не в основной ленте, а в сториз. Он поблагодарил Юлию за то, что она "придает ему крылья", и провел параллель с одним из известных энергетических напитков. Также военнослужащий назвал жену любимой и сделал репост ее публикации.

Виталий Козловский поздравил жену с днем рождения. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

В своей публикации Юлия не стала показывать звездного супруга. Она опубликовала фото с сыном Оскаром, который родился в прошлом году и стал для звездной семьи первенцем.

"Этот год был ко мне щедрым и очень счастливым Не каждый год получаешь Оскара. С этим ощущением счастья и с уверенностью, что все планы реализуются — встречаю следующий! Бесконечно благодарна каждому за столько теплых слов и поздравлений. Ценю очень", — написала Юлия.

Упоминать мужа в публикации она не стала. Также не опубликовала Бакуменко и ни одной сториз с праздничного дня. Провели ли этот день Виталий и Юлия, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский показал сына в праздничном костюме Санты. Также мы рассказывали, с кем голливудский актер Брэдли Купер отпраздновал свое 50-летие.