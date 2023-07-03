"Краще точно не буває": Макс Барських переклав свій запальний хіт українською

Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/

Співак Макс Барських заспівав українською свій хіт "Лий, не жалій". Пісня стала черговою україномовною композицію, яку артист переклав з російської.

Про це Макс Барських повідомив на своїй сторінці у Instagram.

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Налаштовуємося на правильну хвилю

Напередодні останньому концерту в рамках свого туру Макс Барських порадував шанувальників новою версією свого запального хіта. Слова, традиційно, артист виклав на своїй сторінці у соцмережі, закликавши всіх вивчити напам'ять.

"Лий, не жалій" тепер українською, — пише Макс Барських. — Налаштовуємося на правильну хвилю та вчимо слова нової пісні, перевірю особисто".

П’ятниця б’ється в мій дім

Мене заносить в танці

Повернемось в ранці



Я не залишусь один

Я хочу закохатись

Голову втрачати



Я пролітаю серед п’яних машин

Ми залишаємось один на один

Не працюють тут мої номери

Це нове життя

І мене не знайти



Ні про що не жалій

Краще точно не буває

Все що не ранить додає нам сил

Завтра ніхто не відміняє

Цієї ночі свою душу



Лий лий не жалій

Зміна маршруту

Лий лий не жалій

Треба забутись

Лий лий не жалій

Залишай смуток

Лий лий не жалій

Лий не жалій лій



Я загубив орієнтир

Тепер нема дистанції

Темрява і танці



Ти прикрашаєш мій світ

І ми готові здатись

Силі гравітації



Я пролітаю серед п’яних машин

Ми залишимось один на один

Не працюють тут мої номери

Це нове життя

І мене не знайти



Ні про що не жалій

Краще точно не буває

Все що не ранить додає нам сил

Завтра ніхто не відміняє

Цієї ночі свою душу



Лий лий не жалій

Зміна маршруту

Лий лий не жалій

Треба забутись

Лий лий не жалій

Залишай смуток

Лий лий не жалій

Лий не жалій лий



Наша ніч - провідник

Сьогодні на втечу

Я для себе змінив

Всі Плани на вечір



Ніч - провідник

Лікуй мої рани

Я один на один

І це нормально.



Краще точно не буває

Все що не ранить додає нам сил

Завтра ніхто не відміняє

Цієї ночі свою душу



Лий лий не жалій

Зміна маршруту

Лий лий не жалій

Треба забутись

Лий лий не жалій

Залишай смуток

Лий лий не жалій

Лий не жалій лий

Раніше співак Макс Барських виступив у Києві. На концерті він вперше презентував україномовну версію на свій хіт "Туманы". На цьому експерименті артист зупинятися не планує.

Нагадаємо, стало відомо скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого 2022 року.