"Краще точно не буває": Макс Барских перевел свой зажигательный хит на украинский

Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

Певец Макс Барских спел на украинском свой хит "Лий, не жалій". Песня стала очередной украиноязычной композицией, которую артист перевел с русского.

Об этом Макс Барских сообщил на своей странице в Instagram.

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Настраиваемся на правильную волну

В преддверии последнего концерта в рамках своего тура Макс Барских порадовал поклонников новой версией своего зажигательного хита. Слова, традиционно, артист выложил на своей странице в соцсети, призвав всех выучить наизусть.

"Лий, не жалій" теперь на украинском, — пишет Макс Барских. — Настраиваемся на правильную волну и учим слова новой песни, проверю лично".

П’ятниця б’ється в мій дім

Мене заносить в танці

Повернемось в ранці



Я не залишусь один

Я хочу закохатись

Голову втрачати



Я пролітаю серед п’яних машин

Ми залишаємось один на один

Не працюють тут мої номери

Це нове життя

І мене не знайти



Ні про що не жалій

Краще точно не буває

Все що не ранить додає нам сил

Завтра ніхто не відміняє

Цієї ночі свою душу



Лий лий не жалій

Зміна маршруту

Лий лий не жалій

Треба забутись

Лий лий не жалій

Залишай смуток

Лий лий не жалій

Лий не жалій лій



Я загубив орієнтир

Тепер нема дистанції

Темрява і танці



Ти прикрашаєш мій світ

І ми готові здатись

Силі гравітації



Я пролітаю серед п’яних машин

Ми залишимось один на один

Не працюють тут мої номери

Це нове життя

І мене не знайти



Ні про що не жалій

Краще точно не буває

Все що не ранить додає нам сил

Завтра ніхто не відміняє

Цієї ночі свою душу



Лий лий не жалій

Зміна маршруту

Лий лий не жалій

Треба забутись

Лий лий не жалій

Залишай смуток

Лий лий не жалій

Лий не жалій лий



Наша ніч - провідник

Сьогодні на втечу

Я для себе змінив

Всі Плани на вечір



Ніч - провідник

Лікуй мої рани

Я один на один

І це нормально.



Краще точно не буває

Все що не ранить додає нам сил

Завтра ніхто не відміняє

Цієї ночі свою душу



Лий лий не жалій

Зміна маршруту

Лий лий не жалій

Треба забутись

Лий лий не жалій

Залишай смуток

Лий лий не жалій

Лий не жалій лий

Ранее певец Макс Барских выступил в Киеве. На концерте он впервые представил украиноязычную версию на свой хит "Туманы". На этом эксперименте артист останавливаться не намерен.

Напомним, стало известно, сколько Макс Барских получал роялти в России до 24 февраля 2022 года.