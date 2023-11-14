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Красавица из 70-х — невеста Ди Каприо снялась в стильной фотосессии известного бренда

14 ноября 2023 13:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Невеста Ди Каприо снялась в стильной фотосессии известного бренда
Виттория Черетти с Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Виттория Черетти снялась в новой рекламе бренда Michael Kors. Компанию супермодели и девушке Леонардо Ди Каприо составила Анок Яй.

Фото со съемки появились в социальных сетях бренда.

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Модели примеряли образы из последней осенне-зимней коллекции модного дома, вдохновленной нью-йоркским Гринвич-Виллиджем 1970-х годов и показали сочетание богемной роскоши с духом жизни большого города.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майкл Корс (@michaelkors)

 

Виттория Черетти с Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/
Виттория Черетти с Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/

 

Виттория Черетти с Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/
Виттория Черетти с Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/

Виттория и Анок позировали в объективе модных фотографов Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин в белой шубе и платье с бахромой бронзового оттенка, блестящих комбинезонах с пайетками и массивными сумками в руках.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майкл Корс (@michaelkors)

Недавно Леонардо Ди Каприо устроил вечеринку по случаю 49-го дня рождения, собрав толпу звезд кино, музыки и даже реалити-шоу.

Ким Кардашьян была среди знаменитостей, посетивших день рождения звезды "Титаника" в частной резиденции в Беверли-Хиллз. Леонардо удалось избежать фотографов, и к нему присоединилась его новая девочка Виттория Черетти. Среди других знаменитостей на вечеринке были звезды House of Gucci Леди Гага и Сальма Хайек, Крис Рок, Оливия Уайлд, Бейонсе с мужем Джей-Зи, Кейт Бекинсейл, Рита Ора, Зои Салдана и Снуп Догг.

Напомним, Ди Каприо с супермодельной подружкой не смогли сдержать чувств на вечеринке.

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