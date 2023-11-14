Красавица из 70-х — невеста Ди Каприо снялась в стильной фотосессии известного бренда
Модель Виттория Черетти снялась в новой рекламе бренда Michael Kors. Компанию супермодели и девушке Леонардо Ди Каприо составила Анок Яй.
Фото со съемки появились в социальных сетях бренда.
Подружка Ди Каприо устроила фотосессию в мегаполисе
Модели примеряли образы из последней осенне-зимней коллекции модного дома, вдохновленной нью-йоркским Гринвич-Виллиджем 1970-х годов и показали сочетание богемной роскоши с духом жизни большого города.
Виттория и Анок позировали в объективе модных фотографов Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин в белой шубе и платье с бахромой бронзового оттенка, блестящих комбинезонах с пайетками и массивными сумками в руках.
Недавно Леонардо Ди Каприо устроил вечеринку по случаю 49-го дня рождения, собрав толпу звезд кино, музыки и даже реалити-шоу.
Ким Кардашьян была среди знаменитостей, посетивших день рождения звезды "Титаника" в частной резиденции в Беверли-Хиллз. Леонардо удалось избежать фотографов, и к нему присоединилась его новая девочка Виттория Черетти. Среди других знаменитостей на вечеринке были звезды House of Gucci Леди Гага и Сальма Хайек, Крис Рок, Оливия Уайлд, Бейонсе с мужем Джей-Зи, Кейт Бекинсейл, Рита Ора, Зои Салдана и Снуп Догг.
Напомним, Ди Каприо с супермодельной подружкой не смогли сдержать чувств на вечеринке.
Читайте Новини.LIVE!