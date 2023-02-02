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Креативна нація: якими були сцени конкурсу "Євробачення" в Києві у 2005 та 2017 роках

2 лютого 2023 22:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Сцени конкурсу Євробачення в Києві у 2005 та 2017 роках — історія створення
Сцена пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в Міжнародному виставковому центрі (Київ)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Організацією цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення" займаються дві країни: Україна та Велика Британія. Спільно вони презентували унікальну сцену, на якій вже в травні виступлять 37 претендентів на перемогу та десятки інших відомих артистів. 

Новини.LIVE розповість, якими сцени було в попередні роки проведення "Євробачення" в нашій країні.

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Палац спорту (2005 рік)

Після перемоги співачки Руслани 2004 року у турецькому Стамбулі почалась підготовка до конкурсу в Україні. Місцем проведення організатори обрали столичний "Палац спорту". 

Сцену розробляла команда українського дизайнера Михайла Ілька. Ключовими задача вони поставили декоративність, динаміку, вібрацію та контрасти. Основними кольорами стали жовтий, синій, зелений та помаранчевий. Останній був нагадуванням про Помаранчеву революцію та початок нової політичної ери за президента Віктора Ющенка. Освітленням займалась компанія Spectra+.

Під час ефіру змінювався колір фону та обриси 28 елементів своєрідного "віяла". Опускалися і підіймалися десять рухливих "колон" із прозорих тканин, усіяних світлодіодами. У зйомках було задіяно 20 телекамер.

Бюджет "Євробачення-2005" склав приблизно 23 млн доларів (120 млн гривень). Ведучими стали радіодіджей Павло Шилько (DJ Паша) й телеведуча Маша Єфросініна. Допомагав їм боксер Володимир Кличко. Перемогла тоді представниця Греції Єлена Папарізу з піснею My number one. Під час її виконання артистка та танцюристи використовували центральну частину сцени. А бек-вокаліст був на одній з декорацій ліворуч від них. 

Міжнародний виставковий центр (2017)

Після перемоги співачки Джамали у Швеції Україна почала підготовку свого вже другого "Євробачення". Цього разу організатори обрали просторий МВЦ на лівому березі Дніпра. 

За дизайн сцени відповідав німецький фахівець Флоріан Відер. Саме він зі своєю командою займався створенням сцен у Дюссельдорфі (Німеччина, 2011), Баку (Азербайджан, 2012) та Відні (Австрія, 2015).

У Києві Флоріан планував залучити в оформленні технології доповненої реальності. Втім, через фінансування від цієї ідеї відмовились.  

У підсумку в оформленні сцени у МВЦ задіяли шість димових установок, 48 вогняних систем, 1816 освітлювальних приладів та 50 позицій для запуску піротехніки. Монтаж головної сцени "Євробачення-2017" здійснювали майже півтори тисячі будівельників. Були залучені фахівці зі Швеції, Німеччини, Польщі та України

Вага сцени склала 30 тонн, а площа для виступів конкурсантів зайняла 350 квадратних метрів. У зйомках було задіяно 30 камер.

Бюджет "Євробачення-2017" склав 23 млн 500 тис. євро (655 млн гривень). Вперше за багаторічну історію конкурсу ведучими конкурсу стали троє чоловіків: шоумени Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тимур Мірошниченко. 

Переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал, який виконав пісню Amar Pelos Dois з використанням графічних візуальних ефектів на фоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, у якому пів фіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна. Також ми розповідали, що "Євробачення-2023" показало лого та слоган конкурсу.

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