Сцены конкурса Евровидения в Киеве в 2005 и 2017 годах — история создания

Сцена песенного конкурса "Евровидение-2017" в Международном выставочном центре (Киев)

Организацией песенного конкурса "Евровидение" этого года занимаются две страны: Украина и Великобритания. Совместно они представили уникальную сцену, на которой уже в мае выступят 37 претендентов на победу и десятки других известных артистов.

Новини.LIVE расскажет, какими были сцены в предыдущие годы проведения "Евровидения" в нашей стране.

Дворец спорта (2005 год)

После победы певицы Русланы в 2004 году в турецком Стамбуле началась подготовка к конкурсу в Украине. Местом проведения организаторы выбрали столичный "Дворец спорта".

Сцену разрабатывала команда украинского дизайнера Михаила Илько. Ключевыми задачами они поставили декоративность, динамику, вибрацию и контрасты. Основными цветами стали желтый, синий, зеленый и оранжевый. Последний был напоминанием об Оранжевой революции и начале новой политической эры при президенте Викторе Ющенко. Освещением занималась компания Spectra+.

Во время эфира менялся цвет фона и очертания 28 элементов своеобразного "веера". Опускались и поднимались десять подвижных "колон" из прозрачных тканей, усеянных светодиодами. В съемках было задействовано 20 телекамер.

Бюджет "Евровидения-2005" составил около 23 млн долларов (120 млн гривен). Ведущими стали радио-диджей Павел Шилько (DJ Паша) и телеведущая Маша Ефросинина. Помогал им боксер Владимир Кличко. Победила тогда представитель Греции Елена Папаризу с песней My number one. Во время ее исполнения артистка и танцоры использовали центральную часть сцены. А бэк-вокалист был на одной из декораций слева от них.

Международный выставочный центр (2017)

После победы певицы Джамалы в Швеции Украина начала подготовку своего уже второго "Евровидения". В этот раз организаторы выбрали просторный МВЦ на левом берегу Днепра.

За дизайн сцены отвечал немецкий специалист Флориан Видер. Именно он со своей командой занимался созданием сцен в Дюссельдорфе (Германия, 2011), Баку (Азербайджан, 2012) и Вене (Австрия, 2015).

В Киеве Флориан планировал задействовать в оформлении технологии дополненной реальности. Впрочем, из-за финансирования от этой идеи отказались.

В итоге в оформлении сцены в МВЦ задействовали шесть дымовых установок, 48 огненных систем, 1816 осветительных приборов и 50 позиций для запуска пиротехники. Монтаж главной сцены "Евровидения-2017" производили почти полторы тысячи строителей. Были привлечены специалисты из Швеции, Германии, Польши и Украины

Вес сцены составил 30 тонн, а площадь для выступлений конкурсантов заняла 350 квадратных метров. В съемках было задействовано 30 камер.

Бюджет "Евровидения-2017" составил 23 млн 500 тыс. евро (655 млн гривен). Впервые за многолетнюю историю конкурса ведущими конкурса стали трое мужчин: шоумены Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

Победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал, исполнивший песню Amar Pelos Dois с использованием графических визуальных эффектов на фоне.

Напомним, ранее мы писали, в каком полуфинале "Евровидения-2023" будет голосовать Украина. Также мы рассказывали, что "Евровидение-2023" показало лого и слоган конкурса.